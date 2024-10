Ледь не забетонувався: перехожі врятували повністю покритого цементом кота (фото)

Брудного кота помітили місцеві жителі, які одразу викликали ветеринарів.

Випадок стався в понеділок, 14 жовтня, у районі Зеехельденбурт в Амстердамі, Нідерланди. По дорозі на роботу місцеві побачили миршавого кота. Придивившись ближче, вони зрозуміли, що хвостатий повністю вкритий рідким цементом. Про це повідомило видання Need To Know.

Люди негайно викликали швидку допомогу для тварин. Кота доставили до ветеринарної лікарні. Там з нього змили весь цемент і побачили на шиї тварини бірку. Виявилося, що кіт домашній, має прізвисько Пелле, і його власники живуть неподалік.

"Це зайняло деякий час, але, на щастя, ми змогли змити весь цемент", — прокоментувала місцевим новинам Лізелот Оскам, працівниця служби швидкої допомоги для тварин.

У районі, де живе постраждалий, проводилися ремонтні роботи, тому кіт потрапив у таку халепу. Ветеринари зазначили, що коти нерідко вступають у рідкий цемент лапами, але такі випадки, як із Пелле, вони бачать нечасто.

У Instagram швидкої допомоги опублікували фото вкритого цементом кота і зазначили, що завдяки вчасним діям ветеринарів для пацієнта все обійшлося лише очною маззю. Котові пощастило, що його знайшли до того, як цемент встиг застигнути.

За словами лікарів, кіт повернувся додому без серйозних наслідків для здоров'я.

