Герой дня: чоловік помітив коробку під вантажівкою і запобіг трагедії (фото)

Історія, що підкорила Інтернет. Три крихітні кошенята могли загинути під колесами, але їх врятував уважний чоловік — у результаті малюки знайшли новий дім.

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Житель Канади став героєм після того, як вчасно помітив коробку, що застрягла під вантажівкою, і виявив у ній трьох крихітних кошенят. Про це розповіла його дружина під ніком JessBeeBlue на популярному форумі Reddit.

За словами жінки, її чоловік зупинив водія, який збирався виїхати з міста Бернабі (Британська Колумбія), побачивши коробку під його автомобілем. Коли вони дістали її, то знайшли всередині трьох кошенят.

Чоловік одразу ж зателефонував дружині й пояснив ситуацію. Водій вантажівки, жінка, яка перебувала за кермом, була шокована, бо навіть не підозрювала про коробку.

Подружжя вирішило тимчасово забрати кошенят до себе і відвезло їх до ветеринара, який підтвердив, що малюки здорові. Однак лікар порекомендував залишити їх удома хоча б на місяць, поки вони трохи підростуть.

Кошенята знайшли новий дім Фото: Reddit

У підсумку сім'я вирішила залишити двох кошенят — сіамську кішку і чорного короткошерстого кота, назвавши їх Коко і Тобі. А третє, довгошерсте чорне кошеня, вони передали другу.

Дружина героя зізналася, що давно мріяла завести кішку, але побоювалася, як на це відреагує їхній пітбуль на прізвисько Черепаха. Однак їхні побоювання виявилися марними — вихованець з перших днів прийняв малюків і швидко взяв на себе роль їхнього захисника.

"Він так швидко став для них татом — це просто божевілля", — написала вона.

Подружжя вирішило залишити двох кошенят собі Фото: Reddit

Історія миттєво розлетілася Reddit, зібравши безліч лайків і коментарів. Користувачі активно висловлювали подяку чоловікові, назвавши його героєм дня.

"Ваш чоловік став тим самим дивом, якого так потребували ці кошенята", — написав один із коментаторів.

Дехто також згадав поради інструкторів з водіння, які рекомендують ніколи не переїжджати коробки на дорозі, оскільки в них можуть перебувати тварини.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка тримає на руках гігантського білого кролика. Користувачі соцмереж сперечалися про справжність вірусного ролика. Деякі серйозно повірили в існування незвичайної тварини, інші ж поставилися до кадрів з гумором.

Також стало відомо, що кішка "сіла" в поїзд і проїхала 28 кілометрів до іншого міста. Майкл Гарді помітив, що Тіллі рухається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до столиці.