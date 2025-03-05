Герой дня: мужчина заметил коробку под грузовиком и предотвратил трагедию (фото)

История, покорившая Интернет. Три крошечных котенка могли погибнуть под колесами, но их спас внимательный мужчина — в результате малыши обрели новый дом.

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Житель Канады стал героем после того, как вовремя заметил коробку, застрявшую под грузовиком, и обнаружил в ней троих крошечных котят. Об этом рассказала его жена под ником JessBeeBlue на популярном форуме Reddit.

По словам женщины, ее муж остановил водителя, который собирался уехать из города Бернаби (Британская Колумбия), увидев коробку под его автомобилем. Когда они достали ее, то нашли внутри троих котят.

Мужчина сразу же позвонил жене и объяснил ситуацию. Водитель грузовика, женщина, находившаяся за рулем, была в шоке, так как даже не подозревала о коробке.

Супруги приняли решение временно забрать котят к себе и отвезли их к ветеринару, который подтвердил, что малыши здоровы. Однако врач порекомендовал оставить их дома хотя бы на месяц, пока они немного подрастут.

Котята нашли новый дом Фото: Reddit

В итоге семья решила оставить двух котят – сиамскую кошку и черного короткошерстного кота, назвав их Коко и Тоби. А третьего, длинношерстного черного котенка, они передали другу.

Жена героя призналась, что давно мечтала завести кошку, но опасалась, как на это отреагирует их питбуль по кличке Черепаха. Однако их опасения оказались напрасными – питомец с первых дней принял малышей и быстро взял на себя роль их защитника.

"Он так быстро стал для них папой – это просто безумие", — написала она.

Супруги решили оставить двоих котят себе Фото: Reddit

История мгновенно разлетелась по Reddit, собрав множество лайков и комментариев. Пользователи активно выражали благодарность мужчине, назвав его героем дня.

"Ваш муж стал тем самым чудом, в котором так нуждались эти котята", – написал один из комментаторов.

Некоторые также вспомнили советы инструкторов по вождению, которые рекомендуют никогда не переезжать коробки на дороге, так как в них могут находиться животные.

Ранее Фокус сообщал, что женщина держит на руках гигантского белого кролика. Пользователи соцсетей спорили о подлинности вирусного ролика. Некоторые всерьез поверили в существование необычного животного, другие же отнеслись к кадрам с юмором.

Также стало известно, что кошка "села" в поезд и проехала 28 километров до другого города. Майкл Харди заметил, что Тилли движется по железной дороге. Вскоре стало ясно, что она запрыгнула в вагон поезда и отправилась в столицу.