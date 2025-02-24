Проверка фактов: женщина держит на руках гигантского белого кролика (фото)

Пользователи соцсетей спорили о подлинности вирусного ролика. Некоторые всерьез поверили в существование необычного животного, другие же отнеслись к кадрам с юмором.

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В октябре 2024 года пользователи социальных сетей активно делились видеороликом, в котором женщина якобы держит в руках огромного белого кролика. Видео быстро распространилось в X (бывший Twitter), Facebook, Threads и YouTube, собирая миллионы просмотров и вызывая бурные обсуждения. Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

Один из пользователей X @Catshealdeprsn опубликовал ролик 17 октября, подписав его как "Гигантский кролик". В комментариях пользователи спорили о подлинности видео: некоторые всерьез поверили в существование необычного животного, другие же отнеслись к кадрам с юмором.

Однако выяснилось, что видео не настоящее – его создал профессиональный цифровой художник и тренер по искусственному интеллекту Джио Джон Маллур с помощью платформ Midjourney и Kling AI. Оригинальная публикация появилась в его аккаунтах на Facebook и Instagram 14 октября и к 17 октября собрала более 18 миллионов просмотров в соцсетях.

В подписи к ролику Маллур открыто рассказал о процессе создания видео, однако многие пользователи все же приняли изображение гигантского кролика за реальность. Один из комментаторов даже спросил: "Он настоящий???", и этот комментарий набрал более 300 лайков.

Вывод:

Ложное утверждение Фото: Snopes

Видео с кроликом далеко не первое, которое привлекло внимание пользователей. Ранее Маллур публиковал ролики с фантастическими существами, созданными с помощью искусственного интеллекта.

28 сентября он выложил видео с девочкой, держащей маленького крылатого единорога. В описании автор отметил, что "долгожданный волшебный малыш" наконец-то прибыл домой. Этот ролик набрал более 320 миллионов просмотров.

5 октября художник поделился видео с детенышами единорогов, собравшими 75 миллионов просмотров. А позже он опубликовал кадры, на которых женщина держит гигантскую сову, подписав: "Поздравляю, Дженни! Твоя волшебная сова, которая говорит как человек, просто потрясающая!".

Издание отмечает, что несмотря на очевидное использование технологий ИИ, видеоролики Маллура продолжают удивлять и впечатлять миллионы пользователей по всему миру.

Ранее Фокус сообщал, что ученые объяснили жуткие явления в небольшом городке. Доктор Сьюзан Хоф предположила, что светящиеся шары, которые жители принимали за призрачные фонари, могут быть так называемыми "огнями землетрясений".

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