Перевірка фактів: жінка тримає на руках гігантського білого кролика (фото)

Користувачі соцмереж сперечалися про справжність вірусного ролика. Деякі серйозно повірили в існування незвичайної тварини, інші ж поставилися до кадрів із гумором.

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У жовтні 2024 року користувачі соціальних мереж активно ділилися відеороликом, у якому жінка нібито тримає в руках величезного білого кролика. Відео швидко поширилося в X (колишній Twitter), Facebook, Threads і YouTube, збираючи мільйони переглядів і викликаючи бурхливі обговорення. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

Один із користувачів X @Catshealdeprsn опублікував ролик 17 жовтня, підписавши його як "Гігантський кролик". У коментарях користувачі сперечалися про справжність відео: дехто серйозно повірив в існування незвичайної тварини, інші ж поставилися до кадрів із гумором.

Однак з'ясувалося, що відео не справжнє — його створив професійний цифровий художник і тренер зі штучного інтелекту Джіо Джон Маллур за допомогою платформ Midjourney і Kling AI. Оригінальна публікація з'явилася в його акаунтах на Facebook та Instagram 14 жовтня і до 17 жовтня зібрала понад 18 мільйонів переглядів у соцмережах.

У підписі до ролика Маллур відкрито розповів про процес створення відео, проте чимало користувачів все ж прийняли зображення гігантського кролика за реальність. Один із коментаторів навіть запитав: "Він справжній???", і цей коментар набрав понад 300 лайків.

Висновок:

Помилкове твердження Фото: Snopes

Відео з кроликом далеко не перше, яке привернуло увагу користувачів. Раніше Маллур публікував ролики з фантастичними істотами, створеними за допомогою штучного інтелекту.

28 вересня він виклав відео з дівчинкою, яка тримає маленького крилатого єдинорога. В описі автор зазначив, що "довгоочікуваний чарівний малюк" нарешті прибув додому. Цей ролик набрав понад 320 мільйонів переглядів.

5 жовтня художник поділився відео з дитинчатами єдинорогів, які зібрали 75 мільйонів переглядів. А пізніше він опублікував кадри, на яких жінка тримає гігантську сову, підписавши: "Вітаю, Дженні! Твоя чарівна сова, яка говорить як людина, просто приголомшлива!".

Видання зазначає, що попри очевидне використання технологій ШІ, відеоролики Маллура продовжують дивувати й вражати мільйони користувачів по всьому світу.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені пояснили моторошні явища в невеликому містечку. Доктор Сюзан Хоф припустила, що кулі, які світяться і які жителі приймали за примарні ліхтарі, можуть бути так званими "вогнями землетрусів".

Також стало відомо, що старе фото мегалодона стало сенсацією в соцмережах. Команда судна "Seesturm" нібито виявила живу доісторичну акулу в Північному морі, попри наукові дані про її вимирання 3,6 мільйона років тому.