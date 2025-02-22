Перевірка фактів: старе фото мегалодона стало сенсацією в соцмережах

Команда судна "Seesturm" нібито виявила живого мегалодона в Північному морі, незважаючи на наукові дані про його вимирання 3,6 мільйона років тому.

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Наприкінці 2024 року в соціальних мережах стало вірусним чорно-біле зображення, на якому, як стверджували, було зображено людей, що позують зі спійманою доісторичною акулою — мегалодоном. Користувачі X, Instagram і Facebook активно ділилися знімком, запевняючи, що він датується початком 20 століття і зафіксував неймовірне відкриття німецьких рибалок. Видання Snopes вирішило перевірити правдивість цього факту.

Зокрема, у грудневому пості у Facebook стверджувалося, що команда судна "Seesturm" виявила живого мегалодона в Північному морі попри наукові дані про його вимирання 3,6 мільйона років тому. Однак проведений аналіз підтвердив, що фото не є справжнім — це результат роботи штучного інтелекту.

Команда судна "Seesturm" нібито виявила живого мегалодона в Північному морі Фото: Facebook

Зворотний пошук за зображенням у Google виявив його ранню публікацію 24 січня 2024 року на акаунті Fantasy Creatures в Instagram. Цей профіль спеціалізується на публікації цифрових арт-робіт, створених за допомогою ШІ. Опис акаунта прямо вказує на використання генеративних програм, а пост із зображенням містив такі хештеги, як #aiartwork, #aiart і #generativeart, а також назви нейромереж — Midjourney, DALL-E 3 і Stable Diffusion.

Спотворені обличчя людей Фото: Instagram

Експерти відзначають кілька ознак, що вказують на штучне походження знімка:

Спотворені обличчя людей. На зображенні риси деяких фігур здаються розмитими й нелогічними — типовий дефект генеративних нейромереж.

Неприродне положення ланцюгів. Згідно з фото, масивна акула підтримується ланцюгами, розташованими так, що в реальності не могли б утримувати її вагу, яка, за даними Смітсонівського інституту, сягала 120 000 фунтів.

Висновок:

Помилкове твердження Фото: Snopes

Фото, яке нібито зафіксувало виловленого на початку XX століття мегалодона, не є реальним історичним знімком. Це цифровий витвір мистецтва, створений за допомогою ШІ. Поширення таких зображень без пояснень може вводити користувачів в оману, підкреслюючи важливість перевірки інформації перед її поширенням.

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