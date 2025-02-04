Один на один із безоднею: астронавт згадав про "найстрашніше фото", зроблене в космосі

Брюс МакКендлесс II став першопрохідцем, уперше вирушивши у вільний політ у відкритому космосі без страхувального троса. Чоловік ризикнув опинитися в безмежному просторі, покладаючись на роботу нового обладнання.

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7 лютого 1984 року астронавт NASA Брюс МакКендлесс II увійшов в історію, здійснивши перший у світі вихід у відкритий космос без страхувального троса. Унікальний момент був зафіксований з борту космічного шаттла "Челленджер" його колегою Робертом Гібсоном. Про цю історію пише Lad Bible.

Знімок, відомий як одна з найзахопливіших і найстрашніших фотографій, зроблених у космосі, назавжди став символом людської відваги і технологічного прогресу.

Для виконання цього маневру МакКендлесс використовував новий пристрій Manned Maneuvering Unit (MMU) — ранцеву рухову установку, що давала змогу вільно переміщатися в космосі. До цього моменту всі виходи у відкритий космос вимагали прив'язі до корабля. Однак МакКендлесс ризикнув опинитися в безмежному просторі, повністю покладаючись на роботу нового обладнання.

"Коли я звільнився від шатла, це було неймовірне відчуття — суміш особистого захоплення і професійної гордості. На цей момент пішли роки підготовки. Дехто був скептично налаштований, але я знав, що ми до цього готові", — розповідав астронавт згадуючи той день.

Знімок, відомий як одна з найбільш захоплюючих і лякаючих фотографій, зроблених у космосі Фото: NASA

Вийшовши у вільний політ, МакКендлесс вимовив слова, що нагадують знамениту фразу Ніла Армстронга: "Можливо, для Ніла це був маленький крок, але для мене — це до біса великий стрибок".

Політ тривав 6 годин 45 хвилин, а сам астронавт не відчував величезної швидкості свого руху, оскільки шатл летів поруч із ним.

Видання зазначає, що знімок надихає мільйони людей по всьому світу, даючи змогу кожному уявити себе на місці першопрохідця. Сам МакКендлесс зазначав, що його анонімність на фото робить його "універсальним символом".

"Люди можуть уявити, що це вони роблять цей крок у безодню космосу. Можливо, це і є головна сила цього знімка", — говорив він.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот врятував життя 148 пасажирів, "почувши голос", який змусив його злетіти раніше. За миті до землетрусу магнітудою 7,5 Рікосетта Мафелла, відчувши занепокоєння, вирішив злетіти раніше, рятуючи літак зі 148 пасажирами. Однак героєм виявився не тільки він один.

Також стало відомо, що НЛО цілих 45 хвилин "переслідував" літак. Загадковий об'єкт помітили бортпровідниця і два пілоти. За їхніми словами, білі вогні несподівано змінили колір на зелений і були оточені якоюсь подобою "електричного поля".