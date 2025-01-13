Екіпаж був у жаху: НЛО цілих 45 хвилин "переслідував" літак (фото)

Загадковий об'єкт помітили бортпровідниця і два пілоти. За їхніми словами, білі вогні несподівано змінили колір на зелений і були оточені якоюсь подобою "електричного поля".

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23 грудня екіпаж приватного літака компанії Surjet, що летів до Флориди (США), став свідком незвичайного явища. Над Багамами вони помітили світні кулі, які "зигзагоподібно" рухалися на висоті 45 000 футів (13,7 км). Про це пише Daily Star.

Свідками загадкового об'єкта стали бортпровідниця і два пілоти. За їхніми словами, білі вогні несподівано змінили колір на зелений і були оточені якоюсь подобою "електричного поля". Як розповіла Кассандра Мартін з екіпажу, об'єкт супроводжував літак близько 45 хвилин, перш ніж зник у нічній темряві.

"Спочатку він був білим, потім став зеленим, а навколо з'явилася якась електрична енергія", — згадує Кассандра.

У якийсь момент авіадиспетчер передав повідомлення про непізнаний об'єкт.

"Пілот побачив три об'єкти. Я ж бачила тільки один. Я схопила телефон, щоб спробувати зняти на відео, але досі не можу пояснити, що це було", — додала бортпровідниця.

Вогні в нічному небі, які змінювали колір Фото: NBC News

Знімки, зроблені пілотом, викликали великий інтерес серед спостерігачів за небом. На фотографіях видно білі диски, оточені таємничим електромагнітним полем, що нагадує місяць. Ці кулі рухалися зі швидкістю, що лякає і не відставали від літака, що виключає версію про безпілотники або метеорологічні зонди.

Кассандра зазначила, що їхній рух був зигзагоподібним, що також нехарактерно для відомих літальних апаратів. Цей випадок знову підіймає обговорення про природу НЛО, особливо на тлі нещодавніх спостережень безпілотників на американських авіабазах у Великій Британії.

"Це було щось, що неможливо пояснити, але у мене немає кваліфікації, щоб точно зрозуміти, що це таке", — зізналася Кассандра, наголосивши, що зустріч вразила весь екіпаж.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у небі НЛО, яке заставало його дружину заплакати. Подружжя спостерігало за нічним небом, коли побачило незвичайне сяйво. Чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор, але незабаром їхня думка змінилася.

Також стало відомо, що жінка заявила, що отримала послання від інопланетян. Емілі Ітон стверджує, що є міжпросторовою комунікаторкою, що дає їй змогу спілкуватися безпосередньо з ангелами, інопланетянами та іншими істотами з інших вимірів.