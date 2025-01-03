Що чекає на світ у новому році: жінка заявила, що отримала послання від інопланетян (відео)

Емілі Ітон стверджує, що є міжпросторовою комунікаторкою, що дає їй змогу спілкуватися безпосередньо з ангелами, інопланетянами та іншими істотами з інших вимірів.

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Емілі Ітон, блогер з TikTok, заявляє, що спілкується телепатично з представниками "Галактичної федерації" і ділиться їхніми посланнями з аудиторією. В одному зі своїх недавніх відео вона представила прогнози, отримані, як вона стверджує, від інопланетних лідерів на січень нового року.

"Я є міжпросторовим комунікатором, що дає мені змогу спілкуватися безпосередньо з ангелами, інопланетянами та іншими істотами з інших вимірів", — заявляє Емілі у відео.

Вона стверджує, що отримує відповіді телепатично і фіксує їх на своєму iPad.

Емілі поділилася, що послання від інопланетянина на ім'я Еронус, члена ради "Галактичної федерації", попереджає про можливі зустрічі з НЛО.

"Найближчими тижнями люди можуть помітити на вулиці сфери або кораблі. Ми плануємо розмістити великі кораблі над озерами, океанами й горами на початку січня, а пізніше розкрити правду всьому світу", — заявила вона.

За її словами, інший представник федерації, інопланетянин Фріст із "Ради П'яти", повідомив, що можливі тимчасові перевантаження в повітряному просторі через переміщення кораблів. Також інший анонімний представник розповів жінці, що вони прилітають з волі Бога.

"Ми служимо тому самому Богу, що й багато хто з вас, і можемо допомогти вам зміцнити зв'язок із ним", — сказав він.

Емілі спілкується телепатично з представниками "Галактичної федерації" Фото: TikTok

Заяви Емілі викликали жваве обговорення в коментарях. Багато користувачів відреагували скептично.

"Досить інтернету на сьогодні", "Дай мені те, що ти вживаєш", "Звучить цікаво, розкажи докладніше", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у небі НЛО, яке заставало його дружину заплакати. Подружжя спостерігало за нічним небом, коли побачило незвичайне сяйво. Чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор, але незабаром їхня думка змінилася.

Також стало відомо, що щоденник дівчинки, яка жила в 1945 році, відкрив новий погляд на важливі історичні події. Хелайна Феррайолі, яка працює в сімейному магазині антикваріату, знайшла блокнот із записами підлітка. Записи щоденника з повсякденними справами часто змінюються історичними подіями з іншого боку.