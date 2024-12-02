Щоденник дівчинки, яка жила в 1945 році, відкрив новий погляд на важливі історичні події

Хелайна Феррайолі, яка працює в сімейному магазині антикваріату, знайшла блокнот із записами підлітка. Записи щоденника з повсякденними справами часто змінюються історичними подіями з іншого боку.

Щоденник, що належав дівчинці-підлітку з Нью-Йорка (США), яка жила в 1945 році, став унікальним джерелом історичних деталей про життя за часів Другої світової війни. Знайдений у будинку в Брукліні, блокнот проливає світло на емоції, події та повсякденні турботи того неспокійного часу. Про це пише Newsweek.

Хелайна Феррайолі, яка працює в сімейному магазині антикваріату, знайшла щоденник під час приватного візиту з батьком до маєтку в Кенсингтоні. Куплений разом з іншими речами, він тривалий час лежав на полиці, доки Гелайна, яка не могла заснути, не вирішила його відкрити.

"Спочатку було важко розібрати текст, але що більше я читала, то більш живою ставала історія", — розповіла вона.

Щоденник перемикається з походу в кіно на повідомлення про смерть президента Франкліна Д. Рузвельта. Рузвельта Фото: Yesterday's News

Записи щоденника з повсякденними справами, як-от купівля шкарпеток або оцінки в школі, раптом переходять на історичні події. Підліток описує смерть президента Рузвельта, закінчення Другої світової війни та святкування на Таймс-сквер, включно зі своїми особистими враженнями.

Альтернативний погляд на знамениті події

Один із записів описує День перемоги над Японією.

"Сьогодні вранці о 2:30 мене розбудив шум. Усі вийшли на вулиці святкувати. Люди бродили в піжамах і халатах, а до шостої ранку повернулися додому, щоб поснідати", — йшлося в ній.

Дівчина описує події, пов'язані зі смертю президента Рузвельта Фото: Yesterday's News

В іншому розділі щоденник пропонує альтернативний погляд на знамениту фотографію з Таймс-сквер, де моряк цілує жінку.

"Солдати і моряки цілували всіх підряд. Це було більше схоже на вечірку, ніж на романтичний момент", — писала дівчинка.

Видання зазначає, що ці описи дають змогу по-новому поглянути на знакові моменти історії, додаючи до них людські деталі. Для Хелайни щоденник став не просто артефактом. Він відкрив світ підлітка, чиє життя було одночасно знайомим і чужим.

"Як дівчина, що виросла в Брукліні, я відчула зв'язок з автором щоденника, але водночас усвідомила, наскільки це був інший світ", — поділилася вона.

Дівчинка в щоденнику описує день, коли Японія капітулювала. Події на Таймс-сквер постали в новому світлі Фото: Yesterday's News

Записи показують насичене вуличне життя Нью-Йорка того часу, квартальні вечірки й спонтанні свята, які, на думку Хелайни, багато в чому втрачені в сучасному світі. Американка планує зберегти щоденник як історичний артефакт і ділитися його змістом з іншими.

"Я сподіваюся, що люди зможуть побачити в цих записах не тільки історію, а й непідвладну часу красу пережитого людиною досвіду", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що капсула часу знайшла свого творця через 30 років. Фей Пулейн і Адам Браун помітили стару коробку з-під цигарок, всередині якої лежали монети, ключ і посвідчення особи, що належить Майклу Вайтхеду. Крім цього, вони виявили записку.

Також стало відомо, що в покинутому будинку знайшли загадковий заповіт 164-річної давності. Лука Гоурі-Сміт, досліджуючи сімейний особняк, натрапив на унікальний документ серед старих фотографій на горищі. Чоловік вирішив вивчити таємничий заповіт, щоб дізнатися історію своєї родини.