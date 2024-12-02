Дневник девочки, жившей в 1945 году, открыл новый взгляд на важные исторические события

Хелайна Феррайоли, работающая в семейном магазине антиквариата, нашла блокнот с записями подростка. Записи дневника с повседневными делами часто сменяются историческими событиями с другой стороны.

Дневник, принадлежащий девочке-подростку из Нью-Йорка (США), жившей в 1945 году, стал уникальным источником исторических деталей о жизни во времена Второй мировой войны. Найденный в доме в Бруклине, блокнот проливает свет на эмоции, события и повседневные заботы того неспокойного времени. Об этом пишет Newsweek.

Хелайна Феррайоли, работающая в семейном магазине антиквариата, нашла дневник во время частного визита с отцом в поместье в Кенсингтоне. Купленный вместе с другими вещами, он долгое время лежал на полке, пока Хелайна, не могла заснуть, не решила его открыть.

"Сначала было трудно разобрать текст, но чем больше я читала, тем более живой становилась история", — рассказала она.

Дневник переключается с похода в кино на сообщение о смерти президента Франклина Д. Рузвельта Фото: Yesterday's News

Записи дневника с повседневными делами, такими как покупка носков или оценки в школе, вдруг переходят на исторические события. Подросток описывает смерть президента Рузвельта, окончание Второй мировой войны и празднования на Таймс-сквер, включая свои личные впечатления.

Альтернативный взгляд на знаменитые события

Одна из записей описывает День победы над Японией.

"Сегодня утром в 2:30 меня разбудил шум. Все вышли на улицы праздновать. Люди бродили в пижамах и халатах, а к шести утра вернулись домой, чтобы позавтракать", — говорилось в ней.

Девушка описывает события, связанные со смертью президента Рузвельта Фото: Yesterday's News

В другом разделе дневник предлагает альтернативный взгляд на знаменитую фотографию с Таймс-сквер, где моряк целует женщину.

"Солдаты и моряки целовали всех подряд. Это было больше похоже на вечеринку, чем на романтичный момент", — писала девочка.

Издание отмечает, что эти описания позволяют по-новому взглянуть на знаковые моменты истории, добавляя к ним человеческие детали. Для Хелайны дневник стал не просто артефактом. Он открыл мир подростка, чья жизнь была одновременно знакомой и чуждой.

"Как девушка, выросшая в Бруклине, я почувствовала связь с автором дневника, но при этом осознала, насколько это был другой мир", — поделилась она.

Девочка в дневнике описывает день, когда Япония капитулировала. События на Таймс-сквер предстали в новом свете Фото: Yesterday's News

Записи показывают насыщенную уличную жизнь Нью-Йорка того времени, квартальные вечеринки и спонтанные праздники, которые, по мнению Хелайны, во многом утрачены в современном мире. Американка планирует сохранить дневник как исторический артефакт и делиться его содержанием с другими.

"Я надеюсь, что люди смогут увидеть в этих записях не только историю, но и неподвластную времени красоту пережитого человечком опыта", — говорит она.

Ранее Фокус сообщал, что капсула времени нашла своего создателя спустя 30 лет. Фэй Пулейн и Адам Браун заметили старую коробку из-под сигарет, внутри которой лежали монеты, ключ и удостоверение личности, принадлежащее Майклу Уайтхеду. Помимо этого, они обнаружили записку.

Также стало известно, что в заброшенном доме нашли загадочное завещания 164-летней давности. Лука Гоури-Смит, исследуя семейный особняк, наткнулся на уникальный документ среди старых фотографий на чердаке. Мужчина решил изучить таинственное завещание, чтобы узнать историю своей семьи.