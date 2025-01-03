Что ждет мир в новом году: женщина заявила, что получила послание от инопланетян (видео)

Эмили Итон утверждает, что является межпространственным коммуникатором, что позволяет ей общаться напрямую с ангелами, инопланетянами и другими существами из иных измерений.

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Эмили Итон, блогер из TikTok, заявляет, что общается телепатически с представителями "Галактической федерации" и делится их посланиями с аудиторией. В одном из своих недавних видео она представила прогнозы, полученные, как она утверждает, от инопланетных лидеров на январь нового года.

"Я являюсь межпространственным коммуникатором, что позволяет мне общаться напрямую с ангелами, инопланетянами и другими существами из иных измерений", — заявляет Эмили в видео.

Она утверждает, что получает ответы телепатически и фиксирует их на своем iPad.

Эмили поделилась, что послание от инопланетянина по имени Эронус, члена совета "Галактической федерации", предупреждает о возможных встречах с НЛО.

"В ближайшие недели люди могут заметить на улице сферы или корабли. Мы планируем разместить большие корабли над озерами, океанами и горами в начале января, а позже раскрыть правду всему миру", — заявила она.

По ее словам, другой представитель федерации, инопланетянин Фрист из "Совета Пяти", сообщил, что возможны временные перегрузки в воздушном пространстве из-за перемещений кораблей. Также другой анонимный представитель рассказал женщине, что они прилетают по воле Бога.

"Мы служим тому же Богу, что и многие из вас, и можем помочь вам укрепить связь с ним", — сказал он.

Эмили общается телепатически с представителями "Галактической федерации" Фото: TikTok

Заявления Эмили вызвали оживленное обсуждение в комментариях. Многие пользователи отреагировали скептически.

"Хватит интернета на сегодня", "Дай мне то, что ты употребляешь", "Звучит интересно, расскажи подробнее", — писали они.

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