Экипаж был в ужасе: НЛО целых 45 минут "преследовал" самолет (фото)

Загадочный объект заметили бортпроводница и два пилота. По их словам, белые огни неожиданно сменили цвет на зеленый и были окружены неким подобием "электрического поля".

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23 декабря экипаж частного самолета компании Surjet, летевшего во Флориду (США), стал свидетелем необычного явления. Над Багамами они заметили светящиеся шары, которые "зигзагообразно" двигались на высоте 45 000 футов (13,7 км). Об этом пишет Daily Star.

Свидетелями загадочного объекта стали бортпроводница и два пилота. По их словам, белые огни неожиданно сменили цвет на зеленый и были окружены неким подобием "электрического поля". Как рассказала Кассандра Мартин из экипажа, объект сопровождал самолет около 45 минут, прежде чем исчез в ночной темноте.

"Сначала он был белым, потом стал зеленым, а вокруг появилась какая-то электрическая энергия", — вспоминает Кассандра.

В какой-то момент авиадиспетчер передал сообщение о неопознанном объекте.

"Пилот увидел три объекта. Я же видела только один. Я схватила телефон, чтобы попытаться снять на видео, но до сих пор не могу объяснить, что это было", — добавила бортпроводница

Огни в ночном небе, которые меняли цвет Фото: NBC News

Снимки, сделанные пилотом, вызвали большой интерес среди наблюдателей за небом. На фотографиях видны белые диски, окруженные таинственным электромагнитным полем, напоминающим луну. Эти шары двигались с пугающей скоростью и не отставали от самолета, что исключает версию о беспилотниках или метеорологических зондах.

Кассандра отметила, что их движение было зигзагообразным, что также нехарактерно для известных летательных аппаратов. Этот случай вновь поднимает обсуждения о природе НЛО, особенно на фоне недавних наблюдений беспилотников на американских авиабазах в Великобритании.

"Это было нечто, что невозможно объяснить, но у меня нет квалификации, чтобы точно понять, что это такое", — призналась Кассандра, подчеркнув, что встреча потрясла весь экипаж.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил в небе НЛО, которое заставало его жену заплакать. Супруги наблюдали за ночным небом, когда увидели необычное сияние. Мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор, но вскоре их мнение изменилось.

Также стало известно, что женщина заявила, что получила послание от инопланетян. Эмили Итон утверждает, что является межпространственным коммуникатором, что позволяет ей общаться напрямую с ангелами, инопланетянами и другими существами из иных измерений.