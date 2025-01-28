Пілот врятував життя 148 пасажирів, "почувши голос", який змусив його злетіти раніше

За миті до землетрусу магнітудою 7,5, пілот Рікосетта Мафелла, відчувши занепокоєння, вирішив злетіти раніше, врятувавши літак зі 148 пасажирами. Однак героєм виявився не тільки він один.

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У 2018 році потужний землетрус і цунамі обрушилися на Індонезію, залишивши за собою руйнування і трагедії. Одним з епіцентрів катастрофи став аеропорт Мутіара Сіс Аль Джуфрі в Палу, де сталася неймовірна історія героїзму. Про це пише LadBible.

28 вересня, за кілька миттєвостей до того, як землетрус магнітудою 7,5 сколихнув аеропорт, літак зі 148 пасажирами готувався до зльоту. Пілот, Рікосетта Мафелла, відчув незрозуміле занепокоєння і вирішив злетіти раніше запланованого часу.

"Я поспішав злетіти. У моїй голові звучав голос, який говорив мені, що потрібно швидше забиратися звідси", — розповів він пізніше.

Але врятувати літак допоміг не тільки внутрішній інстинкт пілота. На своєму посту в диспетчерській вежі перебував 21-річний авіадиспетчер Антоніус Гунаван Агунг. Усвідомлюючи загрозу, він відмовився залишати вежу, доки не переконався, що літак піднявся в повітря.

"Батік 6321 готовий до зльоту", — були його останні слова пілоту.

21-річний авіадиспетчер Антоніус Гунаван Агунг Фото: Indonesia Airnav

Через миті після зльоту вежа почала руйнуватися під потужними поштовхами. Агунг спробував врятуватися, зістрибнувши з висоти чотирьох поверхів, але зазнав важких травм, включно з переломом ноги і внутрішніми ушкодженнями.

Колеги екстрено доправили його до лікарні, однак транспортування вертольотом виявилося неможливим через серйозний стан. Попри зусилля лікарів, Антоніус помер.

Пілот Мафелла назвав молодого диспетчера "національним героєм", підкресливши його самовідданість.

"Він залишився на посту, щоб врятувати нас, навіть коли вежа руйнувалася", — зазначив пілот.

Видання зазначає, що землетрус завдав значної шкоди аеропорту: зруйнована злітно-посадкова смуга і диспетчерська вежа стали символами трагедії.

Раніше Фокус повідомляв, що "живий Нострадамус" зробив нове жахливе передбачення на 2025 рік. Атос Саломе стверджує, що передбачив масштабні лісові пожежі, які продовжують вирувати в Каліфорнії. За його словами, це лише початок. Він упевнений, що має паранормальні здібності, які дають йому змогу заглядати в майбутнє.

Також стало відомо, що НЛО цілих 45 хвилин "переслідував" літак. Загадковий об'єкт помітили бортпровідниця і два пілоти. За їхніми словами, білі вогні несподівано змінили колір на зелений і були оточені якоюсь подобою "електричного поля".