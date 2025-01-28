Пилот спас жизни 148 пассажиров, "услышав голос", который заставил его взлететь раньше

За мгновения до землетрясения магнитудой 7,5, пилот Рикосетта Мафелла, почувствовав беспокойство, решил взлететь раньше, спасая самолет с 148 пассажирами. Однако героем оказался не только он один.

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В 2018 году мощное землетрясение и цунами обрушились на Индонезию, оставив за собой разрушения и трагедии. Одним из эпицентров катастрофы стал аэропорт Мутиара Сис Аль Джуфри в Палу, где произошла невероятная история героизма. Об этом пишет LadBible.

28 сентября, за несколько мгновений до того, как землетрясение магнитудой 7,5 потрясло аэропорт, самолет с 148 пассажирами готовился к взлету. Пилот, Рикосетта Мафелла, почувствовал необъяснимое беспокойство и решил взлететь раньше запланированного времени.

"Я спешил взлететь. В моей голове звучал голос, который говорил мне, что нужно скорее убираться отсюда", — рассказал он позже.

Но спасти самолет помог не только внутренний инстинкт пилота. На своем посту в диспетчерской башне находился 21-летний авиадиспетчер Антониус Гунаван Агунг. Осознавая угрозу, он отказался покидать башню, пока не убедился, что самолет поднялся в воздух.

"Батик 6321 готов к взлету", — были его последние слова пилоту.

21-летний авиадиспетчер Антониус Гунаван Агунг Фото: Indonesia Airnav

Спустя мгновения после взлета башня начала разрушаться под мощными толчками. Агунг попытался спастись, спрыгнув с высоты четырех этажей, но получил тяжелые травмы, включая перелом ноги и внутренние повреждения.

Коллеги экстренно доставили его в больницу, однако транспортировка вертолетом оказалась невозможной из-за серьезного состояния. Несмотря на усилия врачей, Антониус скончался.

Пилот Мафелла назвал молодого диспетчера "национальным героем", подчеркнув его самоотверженность.

"Он остался на посту, чтобы спасти нас, даже когда башня рушилась", — отметил пилот.

Издание отмечает, что землетрясение нанесло значительный ущерб аэропорту: разрушенная взлетно-посадочная полоса и диспетчерская башня стали символами трагедии.

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