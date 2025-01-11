"Живой Нострадамус" сделал новое ужасающее предсказание на 2025 год: чего стоит бояться

Атос Саломе утверждает, что предвидел масштабные лесные пожары, которые продолжают бушевать в Калифорнии. По его словам, это лишь начало. Он уверен, что обладает паранормальными способностями, позволяющими ему заглядывать в будущее.

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36-летний бразильский мистик Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", заявил, что предвидел катастрофу с масштабными лесными пожарами в Калифорнии (США). Об этом пишет Daily Star.

Некоторые из предсказаний Атоса Саломе, которые он делал на 2024 год уже сбылись. После глобального сбоя в работе Microsoft многие пользователи соцсетей начали вспоминать заявление Атоса, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее бразильский экстрасенс утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые события. Недавно мужчина сделал ряд предсказаний и на 2025 год.

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии Фото: Daily Star

В Калифорнии продолжают бушевать масштабные лесные пожары, оставляя за собой выжженные города и разрушенные жизни. По последним данным, огонь унес жизни как минимум 10 человек, сотни домов уничтожены, а около 1400 пожарных пытаются сдержать стихию. Ситуация усугубляется сильными ветрами, которые могут еще больше распространить огонь.

На этом фоне бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "Живым Нострадамусом", утверждает, что предвидел эту катастрофу. Он напомнил, что еще в декабре 2023 года предсказывал "резкий рост катастроф, связанных с огнем", начиная с 2024 года. Более того, он прямо указал на Калифорнию как эпицентр трагических событий.

"С 7 января 2025 года Лос-Анджелес переживает одни из самых сильных пожаров в своей истории. Ветры усиливают пламя, уничтожая тысячи гектаров земли и вынуждая десятки тысяч людей эвакуироваться из своих домов. Это событие демонстрирует серьезность климатических изменений", — заявил Саломе.

Иллюстративное фото Фото: freepik

Пожары затронули и знаменитостей. Среди эвакуированных оказались члены семьи Кардашьян, чьи роскошные дома находились в зоне риска. На кадрах, запечатленных очевидцами, видны горящие холмы, охваченные пламенем сады и линии электропередач. Небо приобрело мрачный оттенок, освещенный лишь оранжевыми отблесками пожара.

Атос Саломе ранее прославился своими предсказаниями глобальных событий, таких как пандемия COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и вторжение России в Украину. Теперь разрушительные пожары в Калифорнии пополнили его список точных прогнозов.

Экстрасенс предупреждает, что это только начало.

"Если мои видения верны, впереди нас ждут еще более тревожные изменения, в том числе в экономике и технологиях. Настоящее бедствие — это сигнал человечеству задуматься о климатических изменениях и необходимости предотвращения подобных катастроф", — отметил Саломе.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.