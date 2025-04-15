"Должны уехать": посольство США в Украине опубликовало сториз об аннулировании визы

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине сделало публикацию в Instagram относительно завершения визы и выезда. Также напомнили слова Государственного секретаря Марка Рубио о визе как о привилегии. Бывшая руководительница посольства Бриджит Бринк, другие американские и украинские учреждения не комментировали обезличенное сообщение.

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Заявление о визах, возвращении домой и "привилегиях" появилось в сториз на странице Instagram посольства США.

Сообщение в шапке профиля состоит из пяти надписей. В первых трех говорится о завершении действия разрешения на пребывание, вероятно, в США. Также есть призыв немедленно уехать. Впрочем, не ясно, к кому именно обращается представитель дипломатической службы, который делал публикацию.

"Срок действия вашей визы истек. Ваша виза аннулирована. Вы должны уехать", — говорится в первом фрагменте сториз.

Следующая часть сообщения — изображение с вебадресом Государственного департамента США U.S. Department of State. Далее следует цитата, автором которой указан глава Госдепа Марко Рубио. В тексте указывается, что право на пребывание в США имеют люди, которые соответствуют определенным признакам.

"Посещение Америки — это не право. Это привилегия, которая предоставляется тем, кто уважает наши законы и ценности", — заявил Рубио.

В профилях посольства США в других соцсетях нет ничего похожего на сообщение в Instagram, которое оповещает о призыве людей к выезду. О событии не упоминала посол США Бриджит Бринк, которую отозвали на родину. Последнее сообщение дипломата — слова скорби из-за ракетной атаки РФ на Сумы.

Публикацию также не комментировали на ресурсах МИД Украины. На данный момент не ясно, идет ли речь об украинских беженцах, которым США дали приют из-за вторжения РФ.

Украинские беженцы — детали

Отметим, 19 февраля медиа CBS News сообщило о решении Белого дома в сфере миграционной политики, которое должно было затронуть украинских беженцев. Согласно документам, о которых рассказали источники журналистов, речь идет о процедуре ускоренного получения вида на жительство. При этом рассмотрение заявок на иммиграцию приостановить не только для граждан Украины, но и для людей из Гаити, Венесуэлы, Кубы и других стран.

Между тем 6 марта Reuters написало, что президент США Дональд Трамп готов принять решение о депортации всех украинских беженцев, прибывших по программе U2U. При этом Белый дом уверял, что такие действия будто бы не планируются.

Напоминаем, посол США Бриджит Бринк с начала апреля должна уйти в отставку: издание Financial Times объяснило, какой может быть причина. 5 апреля Reuters сообщило о фейковых письмах, которые получили украинские беженцы в США.