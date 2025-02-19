В США больше не принимают заявки украинцев на въезд, детали, — СМИ

Правительство США решило проверить, нет ли среди беженцев из Украины и Южной Америки "мертвых душ" и тех, кто злоупотребляет разрешением на въезд, написали журналисты.

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Служба гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Америки (USCIS) приостановила прием заявок украинских беженцев на иммиграцию. Аналогичные решения касаются выходцев из Венесуэлы, Гаити, Кубы. Возможная причина такого решения — подозрения в мошенничестве и то, что программа ускоренной иммиграции введена предыдущим президентом Джо Байденом. О ситуации с беженцами рассказало медиа CBS News.

Медиа сообщило о решении службы гражданства, о котором узнало от двух анонимных источников в правительстве, а также на основе отчета, который получили журналисты. Выяснилось, что замораживаются все заявления на иммиграцию от людей, прибывших из Украины и Южной Америки. Программы введены во времена Джо Байдена, а сейчас их решили остановить, чтобы провести специальные проверки. Проверки должны выяснить, есть ли мошенничество и угрозы безопасности от людей, которые приехали из Украины, Гаити, Венесуэлы, Кубы и т.д., уточняется в статье.

США и беженцы из Украины

Решение правительства США касается программы времен Байдена, которая называется "условно-досрочное освобождение". Согласно идее, людям позволяли находиться в США по гуманитарным и общественным соображениям, при этом решения принимались по ускоренной облегченной процедуре. Кроме разрешения на проживание, беженцы получали определенные выплаты и льготы — все это также приостановили, написали журналисты. О соответствующем решении упоминается в отчете от 14 февраля: приказ отдал работник Службы гражданства и иммиграции США Эндрю Дэвидсон.

Согласно данным журналистов, речь идет о трех программах:

"Единство ради Украины", которая касается 240 тыс. украинских беженцев и воплощается благодаря системе спонсорства американцев; гуманитарная программа CHNV — для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. Ориентировочное количество беженцев — 540 тыс; разрешение на въезд выходцам из Колумбии, Эквадора, Центральной Америки, Гаити и Кубы, если у них есть родственники с американским гражданством.

"В соответствии с внутренней директивой USCIS, чиновники больше не смогут обрабатывать любые заявки на эти программы или любые другие льготы, если запросы были поданы мигрантами, прибывшими в США в соответствии с целевой политикой администрации Байдена", — сообщили CBS News.

В отчете, на который ссылаются журналисты, говорится о случаях мошенничества по программе CHNV. Среди них — серийные спонсоры, помощь на умерших, помощь для нескольких людей с идентичными адресами, отсутствие проверок при въезде. После расследования и упорядочения прием заявок на иммиграцию могут возобновить, написал Дэвидсон. Когда именно отменят паузу, чиновник не уточнил, говорится в статье.

Отметим, 28 января Фокус писал о другом решении правительства США, которое касается беженцев из Украины. Служба гражданства и иммиграции США на восьмой день после инаугурации Трампа сообщила, что приостанавливает выплаты по программе U4U. При этом американская администрация проигнорировала обращение Совета украинских христианских церквей штата Вашингтон, в котором просили сохранить поддержку украинцев.

Напоминаем, 19 февраля министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил, что в случае перемирия в Украине изменятся условия пребывания украинских беженцев.