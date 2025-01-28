США не принимают заявки по программе U4U: украинские беженцы остались без поддержки

Процедуру остановили из-за приказа президента Дональда Трампа. Просьбу Совета украинских христианских церквей штата Вашингтон не лишать беженцев возможности легально находиться в США проигнорировали.

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В США приостановили программу United for Ukraine (U4U). Речь идет о поддержке украинцев, которые бегут от войны. Об этом известно с сайта американской Службы гражданства и иммиграции.

"В связи с исполнительным приказом от 20 января 2025 года "Защита наших границ", USCIS приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке, пока мы не пересмотрим все процедуры условно-досрочного освобождения по категориям в соответствии с этим приказом", — отметили на странице программы U4U.

В издании "Голос Америки" объяснили, что упомянутый приказ подписал президент США Дональд Трампа. Он поручил министру внутренней безопасности откорректировать программы по предоставлению убежища иностранцам, которые приезжают в страну, и остановить программы, которые противоречат политике Вашингтона.

Совет украинских христианских церквей штата Вашингтон обращался с просьбой не останавливать программы для украинских беженцев, в частности U4U и TPS. Это аргументировали тем, что упомянутые программы позволяют гражданам Украины находиться легально в США, когда ВС РФ совершают геноцид на их родине.

Сообщается, что по состоянию на март 2023 года по программе U4U в США приехали более 118 тысяч украинцев. Еще примерно 25 тысяч украинцев в начале полномасштабной войны попали в страну через сухопутную границу с Мексикой.

Напомним, 27 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена пыталась убить президента РФ Владимира Путина. По его словам, "это является безумием".

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности подошли бы Украине. Он объяснил разницу в поддержке, которую имеют Украина и Израиль.