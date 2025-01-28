США не приймають заявки за програмою U4U: українські біженці залишились без підтримки

Процедуру зупинили через наказ президента Дональда Трампа. Прохання Ради українських християнських церков штату Вашингтон не позбавляти біженців можливості легально перебувати у США проігнорували.

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У США призупинили програму United for Ukraine (U4U). Йдеться про підтримку українців, які тікають від війни. Про це відомо з сайту американської Служби громадянства та імміграції.

"У зв’язку з виконавчим наказом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", USCIS призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку, доки ми не переглянемо всі процедури умовно-дострокового звільнення за категоріями відповідно до цього наказу", — зазначили на сторінці програми U4U.

У виданні "Голос Америки" пояснили, що згаданий наказ підписав президент США Дональд Трампа. Він доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку іноземцям, які приїжджають у країну, та зупинити програми, які суперечать політиці Вашингтону.

Рада українських християнських церков штату Вашингтон зверталась з проханням не зупиняти програми для українських біженців, зокрема U4U та TPS. Це аргументували тим, що згадані програми дозволяють громадянам України перебувати легально у США, коли ЗС РФ чинять геноцид на їхній батьківщині.

Повідомляється, що станом на березень 2023 року за програмою U4U у США приїхали понад 118 тисяч українців. Ще приблизно 25 тисяч українців на початку повномасштабної війни потрапили у країну через сухопутний кордон з Мексикою.

Нагадаємо, 27 січня американський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація Джо Байдена намагалася вбити президента РФ Володимира Путіна. З його слів, "це є божевіллям".

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