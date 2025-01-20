Біженцям, які повернуться, пропонують роботу та бронь: в уряді назвали перелік вакансій

За словами міністра національної єдності Чернишова, наразі Україна гостро потребує робочих рук. Тому уряд готовий надавати бронювання для біженців, які повернуться додому та працюватимуть вдома на критичних підприємствах.

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Міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що у випадку повернення біженців до України їх будуть бронювати від мобілізації, якщо вони влаштуються на роботу в критичних галузях. Про це він розповів у коментарі агенції dpa.

За словами Чернишова, наразі Україна зараз гостро потребує робочих рук, зокрема у сферах виробництва зброї, енергетики та реконструкції. Тому якщо біженці повернуться і влаштуються на роботу в ці сектори економіки, їх не призвуть до лав Сил оборони.

"Якщо ви працюєте на електростанції, то вас не призвуть до армії. У вас є гарантія", — стверджує Чернишов.

Також чиновник додав, що за останній час велика частка українських громадян серйозно "розглядають можливість повернутися додому". Саме тому міністр відвідав Берлін, де презентував проєкт "Хаби єдності", який допоможе працевлаштувати біженців.

Чернишов додав, що ті українці, які вирішать залишитися в Німеччині, також отримають підтримку, наприклад, під час пошуку роботи чи отримання професійної кваліфікації.

"Вони не повинні лягти тягарем на шию уряду [Німеччини]", — сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що влада розгорне центри пошуку вакансій в Україні. За словами міністра національної єдності Чернишова, чоловікам пропонуватимуть знайти роботу у сфері оборони та принести користь державі.

Згодом стало відомо, скільки українців перебуває в Україні й закордоном. В уряді кажуть, що в число українців, які перебувають закордоном, також включені ті українці, які покинули територію держави з початку повномасштабного вторгнення.