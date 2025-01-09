Майже порівну: в уряді повідомили, скільки українців перебуває в Україні й закордоном (відео)

Глава міністерства національної єдності Олексій Чернишов каже, що в число українців, які перебувають закордоном, також включені також ті українці, які покинули територію держави з початку повномасштабного вторгнення.

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Глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що наразі проживає в Україні близько 32 млн українців, а кількість співгромадян закордоном складає майже 30 млн. Про це він сказав під час свого візиту до Польщі, повідомляє Укрінформ.

За словами Чернишова, очолюване ним міністерство планує запровадити стратегію національної єдності, ідентичності та множинного громадянства. Саме це дозволить повертати українських громадян назад на Батьківщину.

Чиновник підкреслив, що за різними оцінками, в Україні нині мешкають 32 млн громадян, а за межами країни — від 25 до 30 млн. Чернишов уточнив, що в число співгромадян закордоном включені також ті українці, які покинули територію держави з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022.

"Ми маємо створити та маємо запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому. Ті, хто залишатимуться закордоном, повинні не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо держави за її межами", — сказав міністр.

Раніше стало відомо, що тим, хто виїхав з України, пропонують роботу на оборонних підприємствах і бронь. Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що влада розгорне в інших країнах центри пошуку вакансій в Україні.

Також повідомлялося, що Олексій Чернишов став міністром національної єдності. Наразі залишається незрозумілим, яким чином працюватиме це відомство і де будуть брати бюджет на його роботу.