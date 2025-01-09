Тим, хто виїхав з України, пропонують роботу на оборонних підприємствах і бронь: у чому суть ідеї

Влада розгорне в інших країнах центри пошуку вакансій в Україні. Чоловіки, які виїхали з країни, прагнуть знайти роботу у сфері оборони і принести користь державі, впевнений міністр національної єдності Олексій Чернишов.

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Україна готова надати своїм громадянам, які виїхали за кордон, роботу на оборонних підприємствах. Їх забронюють від мобілізації, розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Чиновник каже, що для українців це буде виключно особистим рішенням, а влада привітає його. Водночас Чернишов акцентував увагу на тому, що зараз військово-промислова та інші критичні сфери гостро потребують кваліфікованих фахівців.

"У нас дефіцит професіоналів, дефіцит фахівців. Більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців", — зазначив міністр.

Центри вакансій надаватимуть послуги та сприятимуть у виборі роботи в Україні. Чернишов упевнений, що чоловіки, які виїхали з країни, прагнуть знайти таку роботу в Україні і принести користь.

Якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець. Для цього діє певний механізм, його потрібно просто використовувати", — стверджує чиновник.

Водночас Чернишов каже, що чоловіки переважно мають захищати Україну нині.

Нагадаємо, в Україні багато військовозобов'язаних після 28 лютого втратять бронювання, критично важливі підприємства зобов'язали підтверджувати свій статус.

Постанова Кабміну України містить 13 підстав для анулювання броні. Нардеп Олександр Федієнко раніше показував документ, що дозволяє мобілізувати заброньованих.