Выехавшим из Украины предлагают работу на оборонных предприятиях и бронь: в чем суть идеи

Власти развернут в других странах центры поиска вакансий в Украине. Выехавшие из страны мужчины стремятся найти работу в сфере обороны и принести пользу государству, уверен министр национального единства Алексей Чернышов.

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Украина готова предоставить своим гражданам, выехавшим за границу, работу на оборонных предприятиях. Их забронируют от мобилизации, рассказал в интервью "Радио Свобода" министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

Чиновник говорит, что для украинцев это будет исключительно личным решением, а власти поприветствуют его. При этом Чернышов акцентировал внимание на том, что сейчас военно-промышленная и другие критические сферы остро нуждаются в квалифицированных специалистах.

"У нас дефицит профессионалов, дефицит специалистов. Большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране пребывания украинцев", — указал министр.

Центры вакансий будут предоставлять услуги и содействовать в выборе работы в Украине. Чернышов уверен, что выехавшие из страны мужчины стремятся найти такую работу в Украине и принести пользу.

Если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист. Для этого действует определенный механизм, его нужно просто использовать", – утверждает чиновник.

В то же время, Чернышов говорит, что мужчины преимущественно должны защищать Украину в настоящее время.

Напомним, в Украине многие военнообязанные после 28 февраля утратят бронирование, критически важные предприятия обязали подтверждать свой статус.

Постановление Кабмина Украины содержит 13 оснований для аннулирования брони. Нардеп Александр Федиенко ранее показывал документ, позволяющий мобилизовать забронированных.