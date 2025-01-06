"Демобилизовать невозможно": в Украине призвали забронированного работника, кто в этом виноват

Нардеп Александр Федиенко обнародовал ответ ТЦК на свое обращение по мобилизации военнообязанного несмотря на отсрочку. По его словам, этот инцидент показывает, что даже зарплата в сто тысяч не является гарантией, что забронированного работника не призовут.

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В Украине мобилизовали забронированного работника. ТЦК дал официальный ответ относительно инцидента. Об этом 6 января сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.

"То есть так теперь можно, аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание, что он был забронирован. Далее приписка, что Николаевский областной центр комплектования и социальной поддержки действует в рамках действующего законодательства. Проблематика всей этой истории, что теперь такого человека демобилизовать невозможно", — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что критическое предприятие теряет важного работника, а вся система бронирования — доверие от этого работодателя, который получил свой статус по закону и бронировал сотрудников.

"Вы можете поставить зарплату хоть сто тысяч, но вы не сможете обезопасить вашего работника от дальнейшей мобилизации", — подытожил Федиенко.

Обнародованный нардепом документ Фото: Александр Федиенко Обнародованный нардепом документ Фото: Александр Федиенко

В обнародованном документе, части которого скрыты, говорится, что работники были забронированы предприятием, которое является критически важным в особый период. Распоряжением руководителя Николаевского районного ТЦК их вызвали для обновления данных и прохождения ВВК. После этого они были мобилизованы.

Однако, как отмечается, "должностными лицами, которые осуществляли аннулирование отсрочки", а не исполнителем мобилизационного задания, не было учтено бронирование. Однако нардепа заверили, что Николаевский ТЦ "действует только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины".

Какова роль ТЦК в аннулировании отсрочки

Для того, чтобы понять, как может быть, что ТЦК действует только по закону, но был мобилизован забронированный работник, Фокус разобрался в деталях. В объяснении военкомата упоминаются должностные лица, которые аннулировали отсрочку, и исполнитель мобилизационного задания.

Как известно из статьи на сайте Днепропетровской ОВА, мобилизационное задание устанавливается предприятиям, учреждениям и организациям. Устанавливает его государственный орган, чаще всего это — областные или районные военные администрации.

Пресс-служба Лопушенской общины Тернопольской области объясняла, что аннулирование отсрочки осуществляется по решению Министерства экономики. Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации имеют пять дней с этого момента, чтобы изъять у военнообязанного выписку об отсрочке и отправить ее в ТЦК, где работник стоит на учете.

Юристы в материале для "ЛИГА ЗАКОН" отмечали, что ТЦК — орган, который только зачисляет военнообязанных на специальный учет и может в этой процедуре отказать, если в решении о бронировании была допущена ошибка. Полномочий для аннулирования отсрочек военкоматы не имеют, этим занимается Минэкономики.

Напомним, адвокат Неля Романенко объяснила, может ли мужчина получить отсрочку от мобилизации, если его жена имеет инвалидность третьей группы с детства.

Часть военнообязанных имеет всего месяц на то, чтобы пройти ВВК. Фокус опубликовал детали в соответствии с законодательством.