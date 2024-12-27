Правительство разрешило бронирование священников: как это работает, подробности

Отныне к священнослужителям не применяется требование по заработной плате в 20 тысяч гривен, однако при увольнении с занимаемой должности отсрочка будет аннулирована.

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Отныне военнообязанные священнослужители подлежат бронированию в соответствии с перечнем должностей, утвержденным Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ГЭСС). Соответствующие изменения Кабинет министров Украины внес в постановление от 27 января 2023 г. № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

В документе указано, что бронирование или аннулирование отсрочки священнослужителей осуществляется средствами портала "Дія" по спискам или заявлению в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, которые формируются уполномоченным лицом ГЭСС. Таким образом священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным владельцам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений и тому подобное. Вместе с тем в случае их увольнения лица с должности отсрочка аннулируется.

Кроме этого, документом относят к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения юридические лица — религиозные организации согласно перечню и критериям, утвержденным ГЭСС. Таким образом их приравняли к представительствам донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи. Отныне такие организации не будут вноситься в Единый перечень органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования военнообязанных.

Бронирование от мобилизации: что известно

Напомним, что в Украине действует постановление № 1332, которое устанавливает новые правила бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, однако правительство уже внесло изменения в обновленные правила. Соответствующие постановления от 29 ноября также вступили в силу.

Отныне работник, которого хотят забронировать, должен:

быть в трудовых отношениях с критически важным предприятием, на котором начисляется заработная плата за каждый месяц последнего отчетного периода (квартал) не ниже размера 20 000 грн;

находиться на воинском учете;

обновить военно-учетные данные (уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета").

Следует добавить, что ограничение по заработной плате не касается государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству и т.д., а также резидентов "Дія Сити". Соответственно, требование по уровню "белой" зарплаты не будет касаться юридических лиц — религиозных организаций.

Напомним, ранее народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказывал, что к нему поступает много обращений от украинцев и организаций относительно противоправных действий военкоматов. Он отметил, что представители ТЦК принудительно мобилизуют работников, которые имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование.

На эту информацию отреагировали в Сухопутных войсках. Там рассказали, каким образом следует осуществлять бронирование работников и почему в реестре отсутствуют соответствующие сообщения.