В Украине вступили в силу новые правила бронирования уже с изменениями. Итак, кто все еще может, а какие компании уже не имеют права бронировать сотрудников?

В Украине уже действует постановление № 1332, устанавливающее новые правила бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения. Однако правительство уже внесло изменения в обновленные правила. Соответствующие постановления от 29 ноября также вступили в силу. Фокус проанализировал изменения и обратился к экспертам за разъяснением процесса бронирования сотрудников по-новому.

Главные изменения в бронировании: что говорят Минэкономики и эксперты

Как отметили в министерстве, предприятия, которые еще не обновили критичность, но уже имеют статус критически важных, имеют право забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым обязательным критериям, предприятия уже получат право бронировать своих работников на более длительный срок — до 12 месяцев, как и раньше.

После обновления критичности по новым обязательным критериям, предприятия уже получат право бронировать своих работников на более длительный срок — до 12 месяцев, как и раньше

Например, если срок бронирования работников заканчивается 5 января 2025 года, а предприятие не успело еще обновить критичность в течение декабря, то может продлить бронирование этих работников через "Дію", но на срок не дольше, чем срок действия их критичности, и не дольше, чем до 28 февраля 2025 года. Если же предприятие уже обновило критичность, оно сможет уже в декабре 2024 года начать процесс перебронирования этих работников на новый срок — до 12 месяцев.

Как отметил в комментарии Фокусу директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов, отныне региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. А обязательными пунктами для бронирования работников в частном секторе является зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом.

Кабмин разрешил бронирование специалистов курсов по тактической медицине Фото: УНИАН

Механизм проверки зарплат: как будут бронировать сотрудников критических предприятий

Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста, руководитель при подаче списка на бронирование на портале "Дія" должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника (до уплаты всех налогов) будет не менее 20 тыс. грн (кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов "Дія.City"). Поэтому, если предприятие хочет забронировать нового работника или продлить действующее бронирование работника, будет достаточно установить уровень зарплаты выше 20 тыс. грн с даты бронирования без обязанности иметь более высокую зарплату в предыдущий период. Это позволит бизнесу бронировать недавно принятых работников сразу, поскольку он соответствует требованиям по уровню зарплаты.

Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста, руководитель при подаче списка на бронирование на портале "Дія" должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника (до уплаты всех налогов) будет не менее 20 тыс. грн

Эксперты отмечают, что появились и новые приоритеты для профессиональной поддержки. К примеру, к тем, кто может быть забронирован без ограничений по объемам, добавили специалистов в сфере протезно-ортопедического производства.

Также согласно постановлению № 136, Кабмин разрешил бронирование следующих сотрудников:

специалистов курсов по тактической медицине;

подготовки операторов беспилотников;

специалистов по средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Такие предприятия, учреждения или организации, а также юридические лица частного права могут быть определены критически важными при условии отсутствия в их уставном капитале доли РФ.

Появились и новые приоритеты для профессиональной поддержки Фото: УНИАН

Система бронирования: кого точно можно забронировать

С 1 декабря 2024 года процедура бронирования будет осуществляться средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг — портала "Дія", отмечает в комментарии Фокусу юрист адвокатского объединения Verity Group Владислав Лукьяненко.

Итак, что известно о Порядке бронирования 76?

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1332 от 22.11.24, был внесен ряд изменений в постановление Кабинета Министров Украины №76 от 27.0.2023, по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военного времени, которые вступают в действие с 1 декабря 2024 года", — пояснил он.

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Бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые в установленном порядке определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые в установленном порядке определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

в операторах противоминной деятельности, которые проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

"Стоит отметить, что не подлежат бронированию военнообязанные, которые по закону не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", — пояснил адвокат.

Не подлежат бронированию военнообязанные, которые согласно закону не подлежат призыву на военную службу по мобилизации

Как предприятию получить или восстановить статус критичности

По словам Владислава Лукьяненко, по новым правилам, предприятие должно соответствовать не менее трех из семи критериев, определенных в п. 2 Порядка определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Решение о присвоении предприятию статуса "критического для экономики..." действует в течение 1 года, и за месяц до окончания такого срока должно быть обновлено.

"В случае присвоения предприятию статуса "критически важного", государственный орган, присвоивший такой статус, вносит критически важное предприятие в Единый перечень органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования военнообязанных. После получения/обновления статуса критически важного предприятия, у предприятия появляется основание для бронирования военнообязанных работников", — говорит Владислав Лукьяненко.

Бронирование военнообязанных работников на предприятии по новым правилам осуществляют в Дії Фото: УНИАН

Бронирование по новым правилам: кого не смогут забронировать

Бронирование военнообязанных работников на предприятии по новым правилам осуществляют в "Дії" по спискам, которые формируются руководителем критически важного предприятия или уполномоченным им лицом.

Такой список бронирования содержит только тех военнообязанных работников, которые в обязательном порядке должны соответствовать всем нижеприведенным условиям, а именно:

состоят в трудовых отношениях с критически важным предприятием, получают там зарплату за каждый месяц последнего отчетного периода (квартал) не ниже 20 000 грн.

"Это означает, чтобы забронировать работника в декабре 2024 года, нужно, чтобы его начисленная зарплата за каждый из месяцев III квартала (июль, август и сентябрь) была не менее 20 000 грн. Когда же бронирование такого работника будет происходить в месяцах І квартала 2025 г., будет проверяться зарплата работника за октябрь, ноябрь, декабрь", — объясняет адвокат.

Другие критерии для бронирования:

работники находятся на воинском учете;

работники обновили свои военно-учетные данные.

"То есть, если лицо не обновило данные и находится в розыске, его забронировать будет невозможно", — отметил в комментарии Фокусу эксперт.