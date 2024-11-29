Только онлайн: Федоров назвал критерии бронирования сотрудников от мобилизации с 1 декабря

По словам министра цифровой трансформации, подать заявку на отсрочку можно будет лишь через приложение "Дiя". Зарплата работников критических предприятий должна превышать 20 тысяч гривен.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и с 1 декабря изменится процедура бронирования сотрудников, которые работают на критически важных предприятиях. Деталями поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, раньше эта опция была доступна как через приложение "Дiя", так и офлайн. Уже с воскресенья, 1 декабря, это можно будет сделать только онлайн, дабы избежать проблемы длительной обработки документов.

"Предприятия, которые сохранили статус критичности во время аудита, должны обновить его до 28 февраля. Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до 28.02", — написал Михаил Федоров.

Кроме того, новых сотрудников можно будет бронировать сразу и не нужно будет устанавливать определенные сроки. В то же время, некоторые ограничения все же есть — зарплата должна превышать 20 тысяч гривен, если речь не идет о государственных и коммунальных предприятиях.

Бронирование сотрудников: критерии

Согласно новым правилам необходимо отвечать нескольким критериям:

средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен;

отсутствие налоговых долгов;

резидентство в "Дія.City";

более 1,5 млн евро оплаченных налогов в год;

более 32 млн евро поступлений;

важность для национальной экономики или потребностей территориальной громады.

Крайние четыре критерия предприятие выбирает из перечня самостоятельно. Для получения или подтверждения критичности необходимо собрать пакет документов, который подтверждает вышеперечисленные требования, после чего необходимо подать заявление в профильный орган.

"Работаете в энергетике? В Минэнерго. Занимаетесь сельским хозяйством? В Минагро. Резидент Дія.City — в Минцифры. Платите более 1,5 млн евро налогов в год, 32+ млн евро поступлений или важны для национальной экономики — в Минэкономики", — резюмировал Михаил Федоров.

Накануне в Министерстве экономики заявляли, что предприятия могут забронировать работника после 3 месяцев работы, однако министр цифровой трансформации уже опроверг это.

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