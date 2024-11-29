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Тільки онлайн: Федоров назвав критерії бронювання співробітників від мобілізації з 1 грудня

Мобілізація в Україні
Фото: УНІАН | Федоров розповів нові правила бронювання співробітників від мобілізації (ілюстративне зображення)

За словами міністра цифрової трансформації, подати заявку на відстрочку можна буде лише через застосунок "Дія". Зарплата працівників критичних підприємств має перевищувати 20 тисяч гривень.

В Україні триває загальна мобілізація і з 1 грудня зміниться процедура бронювання співробітників, які працюють на критично важливих підприємствах. Деталями поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, раніше ця опція була доступна як через застосунок "Дія", так і офлайн. Уже з неділі, 1 грудня, це можна буде зробити тільки онлайн, щоб уникнути проблеми тривалого опрацювання документів.

"Підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, мають оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть уже з 1 грудня, але бронь працюватиме тільки до 28.02", — написав Михайло Федоров.

Крім того, нових співробітників можна буде бронювати одразу й не потрібно буде встановлювати певні терміни. Водночас деякі обмеження все ж таки є — зарплата має перевищувати 20 тисяч гривень, якщо не йдеться про державні та комунальні підприємства.

Бронювання співробітників: критерії

Згідно з новими правилами необхідно відповідати кільком критеріям:

  • середня зарплата на підприємстві не менш ніж 20 тисяч гривень;
  • відсутність податкових боргів;
  • резидентство в "Дія.City";
  • понад 1,5 млн євро сплачених податків на рік;
  • понад 32 млн євро надходжень;
  • важливість для національної економіки або потреб територіальної громади.

Крайні чотири критерії підприємство обирає з переліку самостійно. Для отримання або підтвердження критичності необхідно зібрати пакет документів, який підтверджує перелічені вище вимоги, після чого необхідно подати заяву до профільного органу.

"Працюєте в енергетиці? У Міненерго. Займаєтеся сільським господарством? У Мінагро. Резидент Дія.City — у Мінцифри. Платите понад 1,5 млн євро податків на рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки — у Мінекономіки", — резюмував Михайло Федоров.

Напередодні в Міністерстві економіки заявляли, що підприємства можуть забронювати працівника після 3 місяців роботи, проте міністр цифрової трансформації вже спростував це.

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