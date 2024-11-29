Тільки онлайн: Федоров назвав критерії бронювання співробітників від мобілізації з 1 грудня

За словами міністра цифрової трансформації, подати заявку на відстрочку можна буде лише через застосунок "Дія". Зарплата працівників критичних підприємств має перевищувати 20 тисяч гривень.

В Україні триває загальна мобілізація і з 1 грудня зміниться процедура бронювання співробітників, які працюють на критично важливих підприємствах. Деталями поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, раніше ця опція була доступна як через застосунок "Дія", так і офлайн. Уже з неділі, 1 грудня, це можна буде зробити тільки онлайн, щоб уникнути проблеми тривалого опрацювання документів.

"Підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, мають оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть уже з 1 грудня, але бронь працюватиме тільки до 28.02", — написав Михайло Федоров.

Крім того, нових співробітників можна буде бронювати одразу й не потрібно буде встановлювати певні терміни. Водночас деякі обмеження все ж таки є — зарплата має перевищувати 20 тисяч гривень, якщо не йдеться про державні та комунальні підприємства.

Бронювання співробітників: критерії

Згідно з новими правилами необхідно відповідати кільком критеріям:

середня зарплата на підприємстві не менш ніж 20 тисяч гривень;

відсутність податкових боргів;

резидентство в "Дія.City";

понад 1,5 млн євро сплачених податків на рік;

понад 32 млн євро надходжень;

важливість для національної економіки або потреб територіальної громади.

Крайні чотири критерії підприємство обирає з переліку самостійно. Для отримання або підтвердження критичності необхідно зібрати пакет документів, який підтверджує перелічені вище вимоги, після чого необхідно подати заяву до профільного органу.

"Працюєте в енергетиці? У Міненерго. Займаєтеся сільським господарством? У Мінагро. Резидент Дія.City — у Мінцифри. Платите понад 1,5 млн євро податків на рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки — у Мінекономіки", — резюмував Михайло Федоров.

Напередодні в Міністерстві економіки заявляли, що підприємства можуть забронювати працівника після 3 місяців роботи, проте міністр цифрової трансформації вже спростував це.

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