Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья: юристы рассказывают, как ее получить

Юристы рассказали, какие выводы теперь может поставить ВВК и какова процедура получения отсрочки по состоянию здоровья.

В условиях военного положения и мобилизации в Украине не все военнообязанные подлежат призыву на военную службу. Некоторые из них могут получить отсрочку по состоянию здоровья. Как это можно сделать, рассказали специалисты юридической компании "INSEININ".

Там отметили, что все должны пройти медицинский осмотр военно-врачебной комиссией. Она может поставить один из следующих выводов:

годен;

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное положение;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;

временно непригоден к военной службе с пересмотром.

Лица, которые признаны годными или ограниченно годными к военной службе подлежат мобилизации на военную службу. При получении заключения о временной непригодности с пересмотром можно получить отсрочку, а в случае получения заключения о непригодности военнообязанный подлежит исключению с воинского учета и имеет право на получение статуса невоеннообязанного.

Процедура получения отсрочки по состоянию здоровья

Для начала каждый военнообязанный должен:

пройти осмотр хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

при необходимости лицо должны осмотреть врачи других специальностей;

также военнообязанный должен предоставить медицинскую карту или другие медицинские документы, подтверждающие проблемы со здоровьем.

После этого врачи должны принять решение о степени пригодности к военной службе на основании критериев, установленных Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Для оформления отсрочки необходимо получить заключение ВВК о временной непригодности или о непригодности с исключением с учета.

Напомним, что правительство изменило процедуры бронирования военнообязанных на время военного положения. Отныне эта функция будет снова доступна с помощью "Дії".

Ранее юристы рассказывали, от чего зависит заключение ВВК. Также они отмечали, возможна ли мобилизация с грыжей.