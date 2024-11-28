Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я: юристи розповідають, як її отримати

Юристи розповіли, які висновки тепер може поставити ВЛК і яка процедура отримання відстрочки за станом здоров'я.

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні не всі військовозобовʼязані підлягають призову на військову службу. Деякі з них можуть отримати відстрочку за станом здоров'я. Як це можна зробити, розповіли фахівці юридичної компанії "INSEININ".

Там зазначили, що всі мають пройти медичний огляд військово-лікарською комісією. Вона може поставити один із таких висновків:

придатний;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний під час воєнного стану;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний до військової служби з переглядом.

Особи, які визнані придатними або обмежено придатними до військової служби підлягають мобілізації на військову службу. Після отримання висновку про тимчасову непридатність із переглядом можна отримати відстрочку, а у разі отримання висновку про непридатність військовозобовʼязаний підлягає виключенню з військового обліку та має право на отримання статусу невійськовозобовʼязаного.

Процедура отримання відстрочки за станом здоров'я

Спочатку кожен військовозобов'язаний повинен:

пройти огляд хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

за необхідності особу мають оглянути лікарі інших спеціальностей;

також військовозобовʼязаний повинен надати медичну карту або інші медичні документи, які підтверджують проблеми зі здоровʼям.

Після цього лікарі мають прийняти рішення про ступінь придатності до військової служби на підставі критеріїв, які встановлені Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Для оформлення відстрочки необхідно отримати висновок ВЛК про тимчасову непридатність або про непридатність із виключенням з обліку.

Нагадаємо, що уряд змінив процедури бронювання військовозобов'язаних на час воєнного стану. Відтепер ця функція буде знову доступна за допомогою "Дії".

Раніше юристи розповідали, від чого залежить висновок ВЛК. Також вони зазначали, чи можлива мобілізація з грижею.