Юристи пояснили, чи мобілізують з грижею: хвороби хребта, які дають непридатність (список)

Низка захворювань хребта може стати підставною для визнання чоловіка непридатним, але важлива не лише наявність діагнозу. Юристи пояснили, від чого залежить висновок ВЛК та чи можлива мобілізація з грижею.

Перед призовом за загальною мобілізацією українці проходять військово-лікарську комісію. Від висновку медиків залежить, де служитиме людина та й чи опиниться на службі взагалі. "Факти ICTV" дізнались у юристів, з якими хворобами хребта не мобілізують військовозобов’язаних.

Загальна мобілізація: з якими хворобами хребта не призивають у ЗСУ

Повний перелік захворювань, які роблять військовозобов’язаного непридатним до служби, наведений у Положенні про ВЛК. Зокрема, хвороби хребта зазначені у статті 64 в додатку 1.

Відповідно до неї, непридатною особа вважається, якщо у неї діагностовані:

викривлення хребта (сколіоз, кіфоз, лордоз);

дегенеративні зміни хребта (остеохондроз, спондилоліз);

травми хребта та спинного мозку;

запальні захворювання хребта (туберкульоз);

інші захворювання, які супроводжуються порушеннями функцій хребта.

Однак сама наявність хвороби не означає, що ВЛК визнає військовозобов’язаного непридатним. Кожен випадок медики розглядають окремо.

Значення має й те, як недуга впливає на життя людини, чи викликає порушення функцій органів і систем. Ті, у кого є значні порушення функцій, визначаються непридатними та знімаються з обліку.

"Якщо ж хвороби хребта провокують незначні порушення функції, то такі особи визнаються придатними", — пояснили юристи.

Наприклад, до хвороб, які дають непридатність, належать:

інфекційний спондиліт з частими загостреннями впродовж року та стійкою втратою працездатності;

травматична спондилопатія та спондилолізний спондилолістез III та IV ступенів з постійним больовим синдромом;

фіксоване викривлення хребта, зокрема кіфосколіоз IV ступеня, який провокує різку деформацію грудної клітини.

Якщо остеохондроз хребта, кіфоз або сколіоз III ступеня викликають помірну деформацію грудної клітини та незначне порушення дихання, хворих визнають придатними. Якщо деформуючий спондильоз II ступеня та міжхребцевий остеохондроз не вимагають стаціонарного лікування більш як двічі на рік, військовозобов’язаний може служити у ТЦК або навчальних пунктах.

Характер патологічних змін у хребті підтверджують за допомогою багатовісних навантажень, рентгенологічних досліджень, результатів КТ та МРТ. Ступінь сколіозу визначається відповідно до рентгенограм, виконаних у вертикальному та горизонтальному положеннях.

Загальна мобілізація: чи дає непридатність грижа хребта

Чи можуть призвати у ЗСУ з грижею, залежить від порушення функцій. Хворі, які перенесли операції з видалення або лікування гриж міжхребцевих дисків, визнаються непридатними на 6-12 місяців.

Придатними до загальної мобілізації визнаються військовозобов’язані, у яких діагностовані ізольовані явища з ураженням не більше двох міжхребцевих дисків або тіл хребців в одному-двох відділах хребта, деформуючим спондильозом або міжхребцевого остеохондрозу. Поодинокі грижі Шморля та протрузії міжхребцевих дисків без серйозних порушень функцій не дають непридатності.

Однак грижі міжхребцевих дисків можуть провокувати дегенеративно-дистрофічні зміни у хребті та міжхребетних суглобах, тобто недуги периферичної нервової системи. Для діагностування слід звертатись до невролога, який скерує на необхідні дослідження.

"Щоб мати право на відстрочку через хворобу, особа повинна підтвердити це право та надати довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії за формою, яка визначена МОЗ", — наголосили юристи.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можуть запустити "трекінг повісток". Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як нова функція допомогла б військовозобов’язаним під час загальної мобілізації.

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