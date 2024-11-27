У "Резерв+" можуть додати "трекінг повісток" у ТЦК: навіщо потрібна ця функція

"Трекінг повісток" у "Резерв+" дав би змогу військовозобов'язаним відстежувати всі етапи надсилання повістки через мобільний застосунок.

У мобільному застосунку "Резерв+" може з'явитися система, яка інформуватиме військовозобов'язаного про зміни в особовій справі. Про це сказала заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit, передає "24 канал".

Повідомляється, що ТЦК часто не сповіщає військовозобов'язаного про відправлену повістку. Через це людина може не дізнатися, що на пошті на неї чекає лист із викликом до ТЦК. Також може бути ситуація, коли повістку надіслано не за адресою, вказаною під час оновлення даних. Ці проблеми можна було б розв'язати, запровадивши в "Резерв+" функцію "трекінгу повістки", щоб усі етапи надсилання повістки відображалися в мобільному застосунку.

"Це вирішить детальний статус і номер документа. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс... для прозорості відносин із державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже в нас така позиція, що не робимо електронні повістки в "Резерв+", — сказала Катерина Черногоренко.

Журналісти зауважили, що чиновниця не анонсувала функцію "трекінгу" в майбутньому. Водночас вона заявила, що в Міноборони працюватимуть над можливістю відображення повідомлень про зміни в особовій справі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за останні два місяці 98% повісток розсилали тим людям, які не платять податків і не зареєстровані як такі, що працюють.

Також повідомлялося, що в Україні почали розсилати повістки через поштову службу, проте багато громадян ігнорують їх, що призводить до повернення листів у ТЦК.