В "Резерв+" могут добавить "трекинг повесток" в ТЦК: зачем нужна эта функция

"Трекинг повесток" в "Резерв+" позволил бы военнобязаным отслеживать все этапы отправки повестки через мобильное приложение.

В мобильном приложении "Резерв+" может появиться система, которая будет информировать военнообязанного об изменениях в личном деле. Об этом сказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в ходе Ukrainian Outsourcing Summit, передает "24 канал".

Сообщается, что ТЦК часто не извещает военнообязанного об отправленной повестке. Из-за этого человек может не узнать, что на почте его ждет письмо с вызовом в ТЦК. Также может быть ситуация, когда повестка отправлена не по адресу, указанному при обновлении данных. Эти проблемы можно было бы решить, внедрив в "Резерв+" функцию "трекинга повестки", чтобы все этапы отправки повестки отображались в мобильном приложении.

"Это решит подробный статус и номер документа. Надо анализировать ситуацию, если это критический кейс… для прозрачности отношений с государством. Это tricky question (трудный вопрос) для нас, ведь у нас есть позиция, что не делаем электронные повестки в "Резерв+", — сказала Екатерина Черногоренко.

Журналисты подчеркнули, что чиновница не анонсировала функцию "трекинга" в будущем. При этом она заявила, что в Минобороны будут работать над возможностью отображения сообщений об изменениях в личном деле.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние два месяца 98% повесток рассылали тем людям, которые не платят налогов и не зарегистрированы как работающие.

Также сообщалось, что в Украине начали рассылать повестки через почтовую службу, однако многие граждане игнорируют их, что приводит к возврату писем в ТЦК.