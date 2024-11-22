Несколько кликов и немного ожидания: что делать, если "Резерв+" не подтягивает отсрочку, — Минобороны

Екатерина Черногоренко рассказала об алгоритме действий в случае, если в приложении отсутствует информация об отсрочке.

Существуют случаи, когда в мобильном приложении "Резерв+" отсутствует информация об отсрочке от мобилизации, при этом соответствующий документ у лица есть. Это означает, что данные не внесены оператором ТЦК и СП в Единый реестр призывников "Оберіг". Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

56:55 — 59:45

Она добавила, что "Резерв+" отражает все, что оператор ТЦК будет вносить в реестр "Оберіг". Если у гражданина есть на руках документ об отсрочке, а в соответствующем приложении его нет, то это означает, что оператор ТЦК не внес данных в реестр. В этом случае следует обратиться в службы поддержки. После этого оператор внесет данные в реестр и они отобразятся в "Резерв+".

Екатерина Черногоренко добавила, что при заказе отсрочек через "Резерв+" услуги оператора не нужны.

"Как только вы заказываете эту отсрочку, то мы проверяем это в других реестрах. Например, в реестре актов гражданского состояния, если это многодетные родители, и складываем результат сразу в "Оберіг", и в режиме двух-трех секунд вы видите это в "Резерв+". Мы вчера добавили в "Резерв+" третий тип онлайн-отсрочек — это многодетные родители. Сначала для тех, кто имеет трех или более несовершеннолетних детей в одном браке", — отметила она.

Заместитель министра обороны объяснила, что это связано с синхронной работой с другими реестрами. Также эти данные должны быть получены из Государственного реестра актов гражданского состояния Минюста. Она добавила, что для использования отсрочки нужно авторизоваться в мобильном приложении "Резерв+", загрузить военно-учетный документ и подать запрос через соответствующий пункт меню. После "несколько кликов и немного ожидания статус отсрочки автоматически отобразится в военно-учетном документе", отметила Екатерина Черногоренко. Этой услугой через смартфон уже воспользовалось более 150 тысяч человек.

Ранее Фокус писал, кто может получить отсрочку с 1 декабря. Она доступна лишь нескольким категориям граждан. Также мы рассказывали, можно ли получить отсрочку в случае получения повестки.