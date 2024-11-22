Можно ли оформить отсрочку, если вручили повестку: объяснение юриста

Юрист отметил, что получение повестки не означает автоматический призыв, поэтому в случае законных оснований лицо имеет право подать заявление на отсрочку.

Во время действия военного положения в Украине некоторые категории мужчин призывного возраста имеют право на отсрочку от мобилизации. Могут ли ее получить мужчины в случае, если им выписали повестку, "РБК-Украина" рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Возможно ли получить отсрочку в случае вручения лицу повестки

"Получение повестки не означает автоматического призыва. Если у вас есть законные основания для отсрочки, например, обучение, уход за ребенком, ненадлежащее состояние здоровья и т. д., вы имеете право подать заявление об отсрочке", — рассказал Дмитрий Франчук.

Алгоритм действий:

необходимо собрать документы, подтверждающие право на отсрочку, в частности, справки из учебного заведения или медицинские, свидетельство о рождении ребенка и др.;

далее нужно написать заявление о предоставлении отсрочки и приложить к нему копии всех необходимых документов. Их необходимо подать в ТЦК и СП по месту вашей регистрации;

после поданного заявления, возможно, придется пройти ВВК для подтверждения оснований для отсрочки

Юрист отметил, что в случае отказа в отсрочке без достаточных оснований, лицо имеет право обжаловать это решение в административном порядке или через суд.

Нюансы при получении отсрочки при получении отсрочки

"Чем быстрее вы подадите заявление, тем быстрее будут рассмотрены ваши вопросы. Если у вас возникнут трудности или вы не уверены в правильности оформления документов, обратитесь за консультацией к юристу", — посоветовал эксперт.

Дмитрий Франчук добавил, что подача заявления в ТЦК защитит права военнообязанного мужчины и будет гарантировать, что его не будут призывать на военную службу, если он имеет законные основания на отсрочку.

"Также подача заявления поможет избежать недоразумений и конфликтных ситуаций с ТЦК и СП. Главное — действовать оперативно и обеспечить наличие всех документов, чтобы доказать ваше право на отсрочку", — отмечает Франчук.

Ранее Фокус писал, кто подлежит бронированию с 1 декабря. Забронировать можно несколько категорий граждан.

Также напомним, что при проверке документов работники ТЦК имеют определенные полномочия. Им следует придерживаться необходимых требований законодательства.