Чи можна оформити відстрочку, якщо вручили повістку: пояснення юриста

Юрист відзначив, що отримання повістки не означає автоматичний призов, тому в разі законних підстав особа має право подати заяву на відстрочку.

Під час дії воєнного стану в Україні деякі категорії чоловіків призовного віку мають право на відстрочку від мобілізації. Чи можуть її отримати чоловіки в разі, якщо їм виписали повістку, "РБК-Україна" розповів юрист Дмитро Франчук.

Чи можливо отримати відстрочку в разі врученні особі повістки

"Отримання повістки не означає автоматичного призову. Якщо у вас є законні підстави для відстрочки, наприклад, навчання, догляд за дитиною, неналежний стан здоров'я тощо, ви маєте право подати заяву про відстрочку", — розповів Дмитро Франчук.

Алгоритм дій:

необхідно зібрати документи, які підтверджують право на відстрочку, зокрема довідки з навчального закладу або медичні, свідоцтво про народження дитини тощо;

далі потрібно написати заяву про надання відстрочки та додати до неї копії всіх необхідних документів. Їх необхідно подати до ТЦК і СП за місцем вашої реєстрації;

після поданої заяви, можливо, доведеться пройти ВЛК для підтвердження підстав для відстрочки

Юрист зазначив, що у разі відмовлення у відстрочці без достатніх підстав особа має право оскаржити це рішення в адміністративному порядку або через суд.

Нюанси за отримання відстрочки

"Що швидше ви подасте заяву, то швидше буде розглянуто ваші питання. Якщо у вас виникнуть труднощі або ви не впевнені у правильності оформлення документів, зверніться за консультацією до юриста", — порадив експерт.

Дмитро Франчук додав, що подання заяви у ТЦК захистить права військовозобов'язаного чоловіка і гарантуватиме, що його не призиватимуть на військову службу, якщо він має законні підстави на відстрочку.

"Також подання заяви допоможе уникнути непорозумінь та конфліктних ситуацій з ТЦК та СП. Головне — діяти оперативно та забезпечити наявність усіх документів, щоб довести ваше право на відстрочку", — наголошує Франчук.

Раніше Фокус писав, хто підлягає бронюванню з 1 грудня. Забронювати можна декілька категорій громадян.

Також нагадаємо, що під час перевірки документів працівники ТЦК мають певні повноваження. Їм слід дотримуватися необхідних вимог законодавства.