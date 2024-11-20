Перевірка документів працівниками ТЦК: на що слід звернути увагу

Перед тим, як перевіряти документи, працівник ТЦК має представитись та пред'явити власне посвідчення.

В умовах воєнного стану та посилення мобілізації в Україні працівники ТЦК мають право перевіряти документи. Однак водночас слід дотримуватися деяких вимог законодавства. Фокус розповідає про нюанси.

Військово-облікові документи у громадян можуть перевіряти на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи. Окрім цього, попросити показати документ уповноважені особи можуть у прикордонній смузі, на пунктах пропуску через кордон, за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей та на блокпостах.

Працівники ТЦК можуть перевірити у призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці, у військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення , а у резервістів — військовий квиток. Також під час перевірки особи можуть пред'явити електронний військово-обліковий документ із застосунку "Резерв+".

Які обов'язки у представників ТЦК під час перевірки документів

Уповноважений представник ТЦК та СП повинен назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду і пред’явити свій паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення. Це потрібно для підтвердження повноважень особи на перевірку документів. Під час перевірки документів необхідно визначити статус громадянина, звірити персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними в реєстрі "Оберіг". Для цього можна використовувати техніку.

Хто ще має право перевіряти документи

Такі самі права мають поліцейські та представники Державної прикордонної служби. Вони можуть перевіряти документи так само у громадських місцях, на вулиці або за місцем проживання та роботи. Правоохоронці та працівники Держприкордонслужби також повинні представлятися та пред'являти відповідні документи.

Раніше Фокус розповідав, чи можуть працівники ТЦК зупиняти авто для вручення повістки. Також відзначимо, що військовозобов'язаному надається 15 днів на сплату штрафу від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після спливу цього терміну ТЦК та СП направить постанову для примусового стягнення штрафу до виконавчої служби й сума штрафу в цьому разі подвоюється.