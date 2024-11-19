Сума штрафу від ТЦК може подвоїтись через 15 днів: юристка розповіла подробиці

За інформацією адвокатки Дар'ї Тарасенко, є два варіанти, як діяти протягом цих 15 днів: або сплатити штраф, або оскаржити його.

Військовозобов'язаному надається 15 днів на сплату штрафу від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після спливу цього терміну ТЦК та СП направить постанову для примусового стягнення штрафу до виконавчої служби й сума штрафу в цьому разі подвоюється. Про це розповідає адвокатка Дар'я Тарасенко.

Юристка зазначила, що відповідно до вимог ст. 308 КУпАП У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Дар'я Тарасенко навела приклад. Зокрема, якщо штраф був у розмірі 17 000 гривень, у разі його несплати протягом 15 днів з дня винесення постанови, примусово стягуватись буде штраф вже у розмірі 34 000 гривень.

"Саме тому важливо протягом 15 днів з моменту, коли ви дізнались про притягнення вас до адміністративної відповідальності, або сплатити штраф, або оскаржити його, якщо вважаєте, що штраф виписано незаконно", — додала адвокатка.

Нагадаємо, що за порушення військового обліку може бути штраф, але накладатись він може протягом певного терміну. В законодавстві чітко регламентований період часу, протягом якого можна особу притягнути до відповідальності.

Також зазначимо, що у випадку відкриття виконавчого провадження через несплату штрафу від ТЦК уповноважені особи можуть заблокувати банківські рахунки військовозобов'язаного. Для покриття боргу також можуть реалізувати майно громадянина.