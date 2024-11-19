Сумма штрафа от ТЦК может удвоиться через 15 дней: юрист рассказала подробности

По информации адвоката Дарьи Тарасенко, есть два варианта, как действовать в течение этих 15 дней: либо оплатить штраф, либо обжаловать его.

Военнообязанному предоставляется 15 дней на уплату штрафа от территориального центра комплектования и социальной поддержки. По истечении этого срока ТЦК и СП направит постановление для принудительного взыскания штрафа в исполнительную службу и сумма штрафа в этом случае удваивается. Об этом рассказывает адвокат Дарья Тарасенко.

Юрист отметила, что в соответствии с требованиями ст. 308 КУоАП В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взимается:

двойной размер штрафа;

расходы на учет указанных правонарушений. Размер расходов на учет правонарушений определяется Кабинетом Министров Украины.

Дарья Тарасенко привела пример. В частности, если штраф был в размере 17 000 гривен, в случае его неуплаты в течение 15 дней со дня вынесения постановления, принудительно взиматься будет штраф уже в размере 34 000 гривен.

"Именно поэтому важно в течение 15 дней с момента, когда вы узнали о привлечении вас к административной ответственности, или оплатить штраф, или обжаловать его, если считаете, что штраф выписан незаконно", — добавила адвокат.

Напомним, что за нарушение воинского учета может быть штраф, но накладываться он может в течение определенного срока. В законодательстве четко регламентирован период времени, в течение которого можно лицо привлечь к ответственности.

Также отметим, что в случае открытия исполнительного производства из-за неуплаты штрафа от ТЦК уполномоченные лица могут заблокировать банковские счета военнообязанного. Для покрытия долга также могут реализовать имущество гражданина.