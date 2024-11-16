Штраф от ТЦК: могут ли заблокировать банковские счета в случае неуплаты

В случае открытия исполнительного производства из-за неуплаты штрафа от ТЦК уполномоченные лица могут заблокировать банковские счета военнообязанного. Для покрытия долга также могут реализовать имущество гражданина.

Военнообязанные граждане Украины могут узнать о наличии административного производства и штрафа от территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию, полученную в ответ на запрос в командование Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что узнать о штрафах от ТЦК и СП можно во время личного визита в "военкомат" по месту регистрации, мобильном приложении "Дія" или почтовым сообщением.

ТЦК рассматривают дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Дело об административном правонарушении рассматривают в присутствии военнообязанного, который привлекается к ответственности, поэтому он может сразу узнать о наложенных штрафах. В случае отсутствия военнообязанного, дело рассмотрят в случаях, когда есть данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела и если не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

В Министерстве юстиции сообщали, что в случае, когда на гражданина открыто исполнительное производство, информацию об этом можно узнать:

через личный визит в соответствующий орган государственной исполнительной службы;

через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

Поиск осуществляется по следующим параметрам:

фамилия, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника — физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя — физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц;

номер исполнительного производства.

Поиск штрафа в Автоматизированной системе исполнительного производства

В случае наличия производства, запись будет содержать сведения о времени его открытия.

После открытия исполнительного производства работники органов государственной исполнительной службы или частные исполнители могут заблокировать банковские счета должника или списать средства для погашения долга. Также исполнители имеют право описать и реализовать имущество должника для покрытия долга.

Отметим, что нарушение правил воинского учета и мобилизации наказывается штрафом от 17 до 25,5 тыс. грн.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о взыскании штрафов и возможных последствиях неуплаты.

Адвокат Олег Леонтьев рассказывал, что практически треть штрафов, которые выписывают военнообязанным гражданам сотрудники ТЦК, отменяются в судах.