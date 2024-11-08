"Есть даже джентльменское соглашение": суды отменяют треть штрафов от ТЦК, — адвокат

Судьи становятся на сторону граждан из-за грубых процессуальных ошибок, которые допускают работники "военкоматов" при составлении документов. Адвокат Олег Леонтьев отметил, что таких случаев достаточно много.

Практически треть штрафов, которые выписывают военнообязанным гражданам сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), отменяются в судах. Об этом "Новости.LIVE" рассказал адвокат Олег Леонтьев.

По его словам, это происходит вследствие грубых процессуальных ошибок при составлении документов. Довольно часто, отметил юрист, работники ТЦК не придерживаются надлежащей процедуры при составлении административных материалов, что может стать основанием для успешного обжалования в судебной инстанции.

Также адвокат рассказал о случаях, когда военнообязанные граждане заключают т.н. соглашения с работниками "военкоматов", в обмен на уплату штрафа договариваясь об отсрочке мобилизации.

Скажем, человеку нужно 2-3 месяца для решения личных вопросов, но он не имеет никаких оснований для отсрочки.

"Здесь есть даже "джентльменское соглашение" с работниками ТЦК: так, он оплатит штраф и его не будет обжаловать, но они 2-3 месяца не будут его мобилизовать", — рассказал юрист о "схеме".

Напомним, 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, каким категориям граждан в первую очередь присылают повестки во время мобилизации в Украине.

29 октября Министерство обороны Украины сообщило, что процедура для применения наказаний для уклонистов будет ускорена. Обмен информацией между военкомами, сотрудниками Службы безопасности Украины, разведки и Национальной полиции ускорят и, соответственно, ускорится наложение штрафов и других административных взысканий на нарушителей.