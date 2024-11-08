"Є навіть джентльменська угода": суди скасовують третину штрафів від ТЦК, — адвокат

Судді стають на бік громадян через грубі процесуальні помилки, які допускають працівники "військкоматів" під час складання документів. Адвокат Олег Леонтьєв зазначив, що таких випадків досить багато.

Практично третина штрафів, які виписують військовозобов'язаним громадянам співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), скасовуються у судах. Про це "Новини.LIVE" розповів адвокат Олег Леонтьєв.

За його словами, це відбувається внаслідок грубих процесуальних помилок під час складання документів. Доволі часто, зазначив юрист, працівники ТЦК не дотримуються належної процедури при складанні адміністративних матеріалів, що може стати підставою для успішного оскарження у судовій інстанції.

Також адвокат розповів про випадки, коли військовозобов'язані громадяни укладають т.зв. угоди з працівниками "військкоматів", в обмін на сплату штрафу домовляючись про відтермінування мобілізації.

Скажімо, людині потрібно 2-3 місяці для розв'язання особистих питань, але вона не має жодних підстав для відстрочки.

"Тут є навіть "джентльменська угода" з працівниками ТЦК: так, він сплатить штраф і його не буде оскаржувати, але вони 2-3 місяці не будуть його мобілізовувати", — розповів юрист про "схему".

Нагадаємо, 7 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, яким категоріям громадян у першу чергу надсилають повістки під час мобілізації в Україні.

29 жовтня Міністерство оборони України повідомило, що процедуру для застосування покарань для ухилянтів буде прискорено. Обмін інформацією між військкомами, співробітниками Служби безпеки України, розвідки та Національної поліції пришвидшать і, відповідно, прискориться накладання штрафів та інших адміністративних стягнень на порушників.