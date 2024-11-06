В Україні у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи, виписані ТЦК, — Опендатабот

Переважна більшість боргів на чоловіках, проте штрафів на жінок більшає, констатують у сервісі Опендатабот.

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За 10 місяців 2024 року понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано в Україні. Наразі, як інформує Опендатабот, громадяни сплачують лише кожен третій протермінований штраф.

У 2024 році в Україні через порушення правил військового обліку було відкрито 21 336 боргів за штрафи. Як інформує сервіс моніторингу реєстраційних даних Опендатабот, це у 2 рази більше, ніж за 2023 рік, коли до реєстру потрапило 10 542 проваджень.

Причому, лише кожне третє провадження було закрито, тобто порушники штраф сплатили.

21 161 провадження відкрите на чоловіків. Однак через порушення правил військового обліку на жінок також відкрито 175 проваджень. Минулого року на них було відкрито лише 121 штрафне провадження.

За що ТЦК виписують штрафи

Зазначимо, раніше Фокус розповідав деталі закону про посилення відповідальності за порушення правил мобілізації в Україні.

порушення правил військового обліку — стаття 210 (відсутність військового квитка у чоловіка старше 27 років, навіть якщо він вчасно прийшов до ТЦК і пройшов ВЛК, за неактуальний військово-обліковий документ, або якщо зовсім немає військових документів і не було жодного візиту до "військкомату").

порушення правил мобілізації — стаття 210-1.

За обома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) під час воєнного стану та заходів мобілізації в Україні — адміністративний штраф від 17 до 25,5 тис. грн

Тим часом до Верховної Ради надійшов законопроєкт №12093, яким пропонується дати ухилянтам знижку у 50% за добровільне визнання порушення та сплату штрафу від ТЦК.