В Украине в 2 раза выросло количество долгов за штрафы, выписанные ТЦК, — Опендатабот

Подавляющее большинство долгов на мужчинах, однако штрафов на женщин становится больше, констатируют в сервисе Опендатабот.

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За 10 месяцев 2024 года более 21 тысячи производств за нарушение воинского учета было зафиксировано в Украине. Сейчас, как информирует Опендатабот, граждане платят только каждый третий просроченный штраф.

В 2024 году в Украине из-за нарушения правил воинского учета было открыто 21 336 долгов за штрафы. Как информирует сервис мониторинга регистрационных данных Опендатабот, это в 2 раза больше, чем за 2023 год, когда в реестр попало 10 542 производств.

Причем, только каждое третье производство было закрыто, то есть нарушители штраф оплатили.

21 161 производство открыто на мужчин. Однако из-за нарушения правил воинского учета на женщин также открыто 175 производств. В прошлом году на них было открыто только 121 штрафное производство.

За что ТЦК выписывают штрафы

Отметим, ранее Фокус рассказывал детали закона об усилении ответственности за нарушение правил мобилизации в Украине.

нарушение правил воинского учета — статья 210 (отсутствие военного билета у мужчины старше 27 лет, даже если он вовремя пришел в ТЦК и прошел ВВК, за неактуальный военно-учетный документ, или если совсем нет военных документов и не было ни одного визита в "военкомат").

нарушение правил мобилизации — статья 210-1.

По обеим статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) во время военного положения и мероприятий мобилизации в Украине — административный штраф от 17 до 25,5 тыс. грн

Тем временем в Верховную Раду поступил законопроект №12093, которым предлагается давать уклонистам скидку в 50% за добровольное признание нарушения и уплату штрафа от ТЦК.