Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов

Нарушителям будет предоставлена возможность самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом только половину от минимальной суммы штрафа.

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Верховная Рада время рассмотрит законопроект №12093, которым предлагается дать уклонистам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Сообщается, что авторами проекта выступают члены комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. По словам депутатов, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон. Это является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

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"А значит, сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране", — говорится в пояснительной записке.

По словам депутатов, нарушителям будет предоставлена возможность самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного.

"Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан" — отмечают депутаты в пояснениях.

Ранее сообщалось, что в Киеве могли поджечь отделение "Укрпочты" из-за повесток ТЦК. Двери отделений залили мазутом и подожгли из мести за доставку повесток от ТЦК, заявил писатель Андрей Кокотюха. Такую причину умышленного повреждения озвучили сами работники отделений. "Укрпочта" ситуацию пока не комментировала.