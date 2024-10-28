Рада розгляне законопроєкт про знижку в 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

Порушникам буде надано можливість самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши тільки половину від мінімальної суми штрафу.

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Верховна Рада часом розгляне законопроєкт №12093, яким пропонується дати ухильникам знижку у 50% за добровільного визнанні порушення та сплаті штрафу від ТЦК. Про це пише "Судово-юридична газета".

Повідомляється, що авторами проєкту є члени комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. За словами депутатів, протягом 2024 року понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон. Це є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

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"А отже, сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов'язаних громадян, що, безумовно, не сприяє процесам мобілізації в країні", — йдеться у пояснювальній записці.

За словами депутатів, порушникам буде надано можливість самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за вчинене адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного.

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних громадян", — зазначають депутати в поясненнях.

Раніше повідомлялося, що в Києві могли підпалити відділення "Укрпошти" через повістки ТЦК. Двері відділень залили мазутом і підпалили з помсти за доставлення повісток від ТЦК, заявив письменник Андрій Кокотюха. Таку причину умисного пошкодження озвучили самі працівники відділень. "Укрпошта" ситуацію поки що не коментувала.