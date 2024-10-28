У Раді хочуть спростити умови для накладення заочних штрафів від ТЦК, — ЗМІ

За словами журналістів, у межах законопроєкту розширять коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складання протоколу.

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У Верховній Раді рекомендували ухвалити законопроєкт, який спростить механізм притягнення до відповідальності "ухилянтів" за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Про це пише "Судово-юридична газета".

За словами журналістів, законопроєкт рекомендував ухвалити в першому читанні Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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Повідомляється, що в межах законопроєкту розшириться коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складання протоколу. Так, у змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачено, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення або відмову в отриманні є підставою для того, щоб не складати протокол, а відразу винести постанову про "заочний штраф".

"Протокол не складається в разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття за викликом ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності в ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення або відмову в отриманні", — зазначено в законопроєкті.

Журналісти зазначили, що після повернення "Укрпоштою" неврученого виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.

Раніше повідомлялося, що в Києві могли підпалити відділення "Укрпошти" через повістки ТЦК. Двері відділень залили мазутом і підпалили з помсти за доставлення повісток від ТЦК, заявив письменник Андрій Кокотюха. Таку причину умисного пошкодження озвучили самі працівники відділень. "Укрпошта" ситуацію поки що не коментувала.

Також Фокус писав, у яких випадках можна не платити штраф. Законодавством визначено деякі випадки, коли особа може не платити штраф за неявку до ТЦК. Однак військовозобов'язаний має завчасно повідомити про причини неявки та документально їх підтвердити.