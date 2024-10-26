У Львові за хабар затримали співробітника ТЦК: що говорять в обласному військкоматі (фото)

Спочатку антикорупційники повідомили, що військовослужбовця затримали під час отримання неправомірної вигоди. Згодом з'явилась інформація, що працівника ТЦК підозрюють у наданні хабара. В обласному військкоматі від медійників вимагали спростувати інформацію, оскільки "вона не відповідає дійсності в жодному вигляді".

Related video

У Львові правоохоронці затримали одного з працівників Сихівського РТЦК та СП міста Львів під час надання неправомірної вигоди розміром 2 тисячі доларів. Незважаючи на те, що пресслужба обласного ТЦК просила представників медіа спростувати інформацію про затримання офіцера, прокуратура офіційно підтвердила проведення процесуальних дій по відношенню до військовослужбовця. Фокус більш детально розібрався у цій ситуації.

В п'ятницю, 25 жовтня, "Антикорупційний моніторинг Львівщини" спочатку повідомив, що біля торгового центру правоохоронці затримали "на гарячому" начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП м. Львова під час отримання 2 тисяч доларів хабаря. Антикорупційники навіть вказали ім'я затриманого. За їхніми даними, йдеться нібито про капітана Володимира Лисівського.

Повідомлення про затримання працівника ТЦК Фото: Скриншот

У Львівському обласному ТЦК та СП зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності та вимагали її спростувати.

"Заявляємо, що поширена інформація не відповідає дійсності в жодному вигляді. Це інформаційний вкид, направлений на формування негативного іміджу військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП", — заявили там.

Відповідь ТЦК щодо затримання працівника Фото: Скриншот

ВІдповідь ТЦК щодо затримання працівника Фото: Скриншот

Згодом в "Антикорупційному моніторингу Львівщини" додали, що працівник ТЦК "не брав, а з власної ініціативи запропонував хабаря у розмірі 2 тис. доларів працівнику Західного-територіального управління військової служби правопорядку ЗСУ за нерозголошення інформації та непритягнення до відповідальності їхнього військовослужбовця за перебування на службі у стані сп'яніння". Його затримали після передачі коштів.

В спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону розповіли, що повідомлено про підозру 44-річному посадовцю РТЦК "за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України)". Санкція статті передбачає від 4 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

"Підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався "підкупити" уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння", — розповіли в прокуратурі.

Військовому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Затримання працівника ТЦК на Львівщині Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня, в ЗСУ прокоментували корупцію в ТЦК під час мобілізації. Там зазначили, що за останні кілька місяців командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання та отримання неправомірної вигоди в системі мобілізації.