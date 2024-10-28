В Раде хотят упростить условия для наложения заочных штрафов от ТЦК, — СМИ

По словам журналистов, в рамках законопроекта расширится круг случаев, когда может налагаться заочный штраф без составления протокола.

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В Верховной Раде рекомендовали принять законопроект, который упростит механизм привлечения к ответственности "уклонистов" за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

По словам журналистов, законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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Сообщается, что в рамках законопроекта расширится круг случаев, когда может налагаться заочный штраф без составления протокола. Так, в изменениях в статью 258 КУоАП прямо предусматривается, что возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы не составлять протокол, а сразу вынести постановление о "заочном штрафе".

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь должным образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии в ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении" — отмечено в законопроекте.

Журналисты отметили, что по возвращении "Укрпочтой" неврученного вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе, без необходимости составлять протокол.

Ранее сообщалось, что в Киеве могли поджечь отделение "Укрпочты" из-за повесток ТЦК. Двери отделений залили мазутом и подожгли из мести за доставку повесток от ТЦК, заявил писатель Андрей Кокотюха. Такую причину умышленного повреждения озвучили сами работники отделений. "Укрпочта" ситуацию пока не комментировала.

Также Фокус писал, в каких случаях можно не платить штраф. Законодательством определены некоторые случаи, когда лицо может не платить штраф за неявку в ТЦК. Однако военнообязанный должен заблаговременно сообщить о причинах неявки и документально их подтвердить.